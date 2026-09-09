Copa Libertadores: Estudiantes empató 1-1 con Corinthians en La Plata y buscará la clasificación en San Pablo

Cómo llegan Estudiantes y Corinthians

El "Pincha" llega a este compromiso después de perder 1-0 ante Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura, resultado que significó su segundo partido consecutivo sin ganar en el certamen local. En la Libertadores, en cambio, viene de una contundente clasificación ante Universidad Católica, a la que venció 3-0 en Chile para cerrar la serie de octavos con un 4-1 en el global.

Corinthians, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento en el ámbito doméstico: viene de caer 2-1 ante Chapecoense y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao. En el máximo certamen continental, el conjunto brasileño eliminó a Rosario Central en los octavos de final, luego de imponerse 1-0 en el global.

La serie tendrá su revancha el miércoles 16 de septiembre, en la Neo Química Arena de San Pablo. El ganador del cruce avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.