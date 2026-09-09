Copa Libertadores: Estudiantes empató 1-1 con Corinthians en La Plata y buscará la clasificación en San Pablo

Empató Corinthians en el inicio del complemento
El conjunto brasileño puso el 1-1 parcial.
EN VIVOCuartos de final
El "Pincha" no pudo aprovechar la localía ni siquiera tras arrancar en ventaja a los 5 minutos de juego. El "Timao" rescató una igualdad de cara a la definición en Brasil.
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Estudiantes y Corinthians igualaron 1-1 este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, resultado que deja la serie abierta de cara a la revancha de la próxima semana en San Pablo.
El "Pincha" se puso en ventaja a los 4 minutos con el gol de Alexis Castro y parecía que se iba a llevar por delante a su rival, pero la visita lo igualó en el inicio del complemento a través de Kaio.
La serie por un lugar en semifinales se resolverá la próxima semana en el Neo Química Arena de San Pablo. El vencedor enfrentará al ganador de Flamengo vs. Independiente del Valle, que abren la llave este jueves.
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