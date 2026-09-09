Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Corinthians por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores.
Estudiantes y Corinthians chocan este miércoles, desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al uruguayo Esteban Ostojich como juez principal, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR.
El "Pincha" llega a este compromiso después de perder 1-0 ante Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura, resultado que significó su segundo partido consecutivo sin ganar en el certamen local. En la Libertadores, en cambio, viene de eliminar a Universidad Católica en Chile.
Corinthians, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento en el ámbito doméstico: viene de caer 2-1 ante Chapecoense y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao. En el máximo certamen continental, el conjunto brasileño eliminó a Rosario Central en los octavos de final, luego de imponerse 1-0 en el global.
La serie se definirá el próximo miércoles 16 de septiembre, en el estadio Neo Química Arena de San Pablo. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.
Formaciones de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Charles, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Corinthians
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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