Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Corinthians por Internet

Estudiantes y Corinthians chocan este miércoles, desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al uruguayo Esteban Ostojich como juez principal, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR.