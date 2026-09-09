Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Corinthians
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata y Corinthians se enfrentarán este miércoles a partir de las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje principal del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Antonio García estará al frente del VAR.
El Pincha llega a este compromiso internacional tras haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Vélez Sarsfield en la octava fecha del Torneo Clausura, un resultado que marcó su segundo encuentro consecutivo sin ganar en el plano doméstico.
Pese a ese traspié local, el conjunto platense mantiene la expectativa alta tras protagonizar una sólida y contundente serie de octavos de final en el certamen continental, instancia en la que superó a Universidad Católica tras vencerla por 3-0 en Chile y sellar un global favorable de 4-1.
Por su parte, el conjunto brasileño tampoco atraviesa su mejor versión en el campeonato doméstico, ya que viene de caer 2-1 ante Chapecoense y arrastra una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao. Sin embargo, en la máxima competencia de Sudamérica logró superar con lo justo a Rosario Central en los octavos de final, imponiéndose por 1-0 en el resultado global de la serie.
El duelo de vuelta de esta llave de cuartos de final se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre en la Neo Química Arena de la ciudad de San Pablo. El equipo que logre imponerse en el marcador global avanzará directamente a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante el vencedor del cruce que protagonizan Flamengo e Independiente del Valle.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Corinthians
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO; y por la plataforma de streaming Disney+.
En qué número está Fox Sports en cada cable:
- Flow (ex Cablevisión): Canal 25 (SD) y Canal 106 (HD)
- Telecentro: Fox Sports: Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD)
- DirecTV (DGO): Fox Sports: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD)
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