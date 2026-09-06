Vélez venció 1-0 a Estudiantes para volver al triunfo en el Torneo Clausura
El "Fortín" buscaba recuperarse del golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina, que tuvo una jornada con polémicas y comunicados.
Vélez se reencontró con el triunfo este sábado en el estadio José Amalfitani tras superar por 1 a 0 a Estudiantes, un marcador exiguo si se toma en cuenta la marcada superioridad que el conjunto de Liniers ejerció a lo largo de todo el encuentro.
El Fortín, que arrastraba una racha de cuatro igualdades consecutivas en el Torneo Clausura a las que se sumaba la dolorosa caída por penales ante Boca en la Copa Argentina, salió decidido a cortar la sequía desde el pitazo inicial, avasallando a su rival aunque con déficit en la definición, al punto de estampar dos remates en los postes.
El desahogo llegó en las inmediaciones del cierre de la primera mitad gracias a una conquista del flamante refuerzo Ronaldo Martínez, mientras que el complemento, de trámite más chato y friccionado, lo mantuvo como absoluto dominador a pesar de que el Pincha intentó torcer la historia mandando a la cancha a los titulares que había reservado pensando en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
De este modo, y dejando atrás las recientes polémicas arbitrales ante Deportivo Riestra y el Xeneize, los de Liniers treparon momentáneamente a la cima del Grupo A con un encuentro más disputado y se colocaron a tiro de la tabla anual, dejando al León relegado fuera de los puestos de clasificación directa a los playoffs y estacionado en una cómoda zona de Copa Sudamericana.
Formaciones de Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Laura Fortunato.
TV: ESPN Premium.
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