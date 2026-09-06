Vélez venció 1-0 a Estudiantes para volver al triunfo en el Torneo Clausura

El desahogo llegó en las inmediaciones del cierre de la primera mitad gracias a una conquista del flamante refuerzo Ronaldo Martínez, mientras que el complemento, de trámite más chato y friccionado, lo mantuvo como absoluto dominador a pesar de que el Pincha intentó torcer la historia mandando a la cancha a los titulares que había reservado pensando en los cuartos de final de la Copa Libertadores.