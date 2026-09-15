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Copa Sudamericana: Boca empató 1-1 con San Pablo en un partido caliente y se metió en semifinales

Copa Sudamericana: Boca empató 1-1 con San Pablo en un partido caliente y se metió en semifinales
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El "Xeneize" igualó en el Morumbí en un encuentro que tuvo de todo, defendió la mínima lograda en la Bombonera y jugará las semifinales ante Vasco Da Gama.

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Boca consiguió un disputado y picante empate 1-1 ante San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, y gracias al triunfo en la Bombonera por la mínima, sacó pasaje a las semifinales del certamen donde ya esperaba Vasco Da Gama.

En el mítico Morumbí, el conjunto del Vasco Arruabarrena pisó fuerte y casi no pasó sobresaltos en un tranquilo primer tiempo. Para el complemento, y cuando el dueño de casa empezaba a crecer, el uruguayo Leandro Lozano aprovechó un error defensivo para poner el 1-0 que estiraba la ventaja en el global.

Con la serie encaminada, el "Xeneize" sufrió, primero a 20 minutos del final con la gran polémica del anoche, cuando San Pablo lograba la igualdad, pero entre el juez del línea y el VAR anularon la conquista por un presunto y milimétrico (y controvertido) offside.

De todos modos, a dos minutos del final, Domingos Duarto de cabeza puso el 1-1 que trajo suspenso a un final muy caliente, pero que sería el definitivo para decretar el pasaje a semifinales.

Quedó tiempo para alguna provocación del equipo paulista que no encontró respuesta en los futbolistas de Boca, que ya se sabían entre los cuatro mejores. Esperaba Vasco Da Gama, que visitará la Bombonera en la ida del mano a mano por un lugar en la final.

Minuto a minuto de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Boca, a semifinales de la Copa Sudamericana

El "Xeneize" igualó 1-1 en un partido caliente y jugará las semifinales ante Vasco Da Gama.

Empata San Pablo a 2 del final

De cabeza, Domingos Duarte pone el 1-1 en el Morumbí.

Gol de San Pablo, pero revisa el VAR

El local iguala las acciones pero el asistente rápidamente levantó la bandera. Se espera la decisión del VAR.

GOL DE BOCA EN EL MORUMBÍ

Lozano pone el 1-0 tras un error defensivo de San Pablo.

Final del primer tiempo sin goles

Boca iguala 0-0 con San Pablo y por ahora se mete en semifinales.

Arrancó el partido en el Morumbí

Boca por ahora se mete en semifinales de la Copa Sudamericana.

Cómo llegan San Pablo y Boca

Ambos equipos llegan al duelo decisivo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca.

El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional: Ángel Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió el restante, mientras que Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño.

Formaciones de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana

  • San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Morumbi.

  • Árbitro: Gustavo Tejera.

  • VAR: Leodán González.

  • TV: DSports.

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