Copa Sudamericana: Boca empató 1-1 con San Pablo en un partido caliente y se metió en semifinales

Boca, a semifinales de la Copa Sudamericana
El "Xeneize" igualó 1-1 en un partido caliente y jugará las semifinales ante Vasco Da Gama.
EN VIVONoche de Copa
El "Xeneize" igualó en el Morumbí en un encuentro que tuvo de todo, defendió la mínima lograda en la Bombonera y jugará las semifinales ante Vasco Da Gama.
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Boca consiguió un disputado y picante empate 1-1 ante San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, y gracias al triunfo en la Bombonera por la mínima, sacó pasaje a las semifinales del certamen donde ya esperaba Vasco Da Gama.
En el mítico Morumbí, el conjunto del Vasco Arruabarrena pisó fuerte y casi no pasó sobresaltos en un tranquilo primer tiempo. Para el complemento, y cuando el dueño de casa empezaba a crecer, el uruguayo Leandro Lozano aprovechó un error defensivo para poner el 1-0 que estiraba la ventaja en el global.
Con la serie encaminada, el "Xeneize" sufrió, primero a 20 minutos del final con la gran polémica del anoche, cuando San Pablo lograba la igualdad, pero entre el juez del línea y el VAR anularon la conquista por un presunto y milimétrico (y controvertido) offside.
De todos modos, a dos minutos del final, Domingos Duarto de cabeza puso el 1-1 que trajo suspenso a un final muy caliente, pero que sería el definitivo para decretar el pasaje a semifinales.
Quedó tiempo para alguna provocación del equipo paulista que no encontró respuesta en los futbolistas de Boca, que ya se sabían entre los cuatro mejores. Esperaba Vasco Da Gama, que visitará la Bombonera en la ida del mano a mano por un lugar en la final.
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