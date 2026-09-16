Cuándo y contra quién jugará Boca las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
Tras abrochar su clasificación en Brasil en una serie caliente ante San Pablo, el "Xeneize" ya conoce a su próximo escollo en el certamen continental.
La sufrida y agónica clasificación conseguida este martes por Boca en el estadio Morumbí —donde selló su pasaje tras igualar 1-1 frente a San Pablo— ya es historia, y el conjunto argentino debe cambiar rápidamente el chip para enfocarse en la próxima instancia de la Copa Sudamericana 2026.
Con el boleto a las semifinales en el bolsillo, el camino del equipo argentino hacia el título lo enfrentará ahora ante Vasco da Gama, el tradicional conjunto brasileño que llega a esta instancia tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe.
El equipo carioca se impuso 2-0 de local luego del empate sin goles en Colombia ante el que había sido el verdugo de River en el mismo certamen continental.
El cronograma de la serie entre Boca y Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026
En cuanto al calendario para disputar el boleto a la gran final del torneo continental, la Conmebol ya diagramó las semanas tentativas para el desarrollo de ambos encuentros, a la espera de la confirmación oficial de los días exactos y los horarios de los partidos:
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Partido de ida: Se disputará en la semana del 13 de octubre, con el primer chico a jugarse en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), donde el "Xeneize" buscará sacar ventaja con el apoyo de su gente.
Partido de vuelta: La serie se definirá en la semana del 20 de octubre en el Estádio São Januário, ubicado en Río de Janeiro, por lo que el boleto a la final se resolverá en territorio brasileño.
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