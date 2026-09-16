Cuándo y contra quién jugará Boca las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

El cronograma de la serie entre Boca y Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026

En cuanto al calendario para disputar el boleto a la gran final del torneo continental, la Conmebol ya diagramó las semanas tentativas para el desarrollo de ambos encuentros, a la espera de la confirmación oficial de los días exactos y los horarios de los partidos: