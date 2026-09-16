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Cuándo y contra quién jugará Boca las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

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Tras abrochar su clasificación en Brasil en una serie caliente ante San Pablo, el "Xeneize" ya conoce a su próximo escollo en el certamen continental.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

La sufrida y agónica clasificación conseguida este martes por Boca en el estadio Morumbí —donde selló su pasaje tras igualar 1-1 frente a San Pablo— ya es historia, y el conjunto argentino debe cambiar rápidamente el chip para enfocarse en la próxima instancia de la Copa Sudamericana 2026.

Con el boleto a las semifinales en el bolsillo, el camino del equipo argentino hacia el título lo enfrentará ahora ante Vasco da Gama, el tradicional conjunto brasileño que llega a esta instancia tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe.

El equipo carioca se impuso 2-0 de local luego del empate sin goles en Colombia ante el que había sido el verdugo de River en el mismo certamen continental.

Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

El cronograma de la serie entre Boca y Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026

En cuanto al calendario para disputar el boleto a la gran final del torneo continental, la Conmebol ya diagramó las semanas tentativas para el desarrollo de ambos encuentros, a la espera de la confirmación oficial de los días exactos y los horarios de los partidos:

  • Partido de ida: Se disputará en la semana del 13 de octubre, con el primer chico a jugarse en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), donde el "Xeneize" buscará sacar ventaja con el apoyo de su gente.

  • Partido de vuelta: La serie se definirá en la semana del 20 de octubre en el Estádio São Januário, ubicado en Río de Janeiro, por lo que el boleto a la final se resolverá en territorio brasileño.

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