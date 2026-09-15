Apedrearon el micro de Boca cuando llegaba al Morumbí

Las piedras caían sobre el micro mientras una multitud de fanáticos de San Pablo, además, entonaban cánticos amenazantes, como “Van a morir”.

Por suerte, no se registraron heridos ni daños materiales como roturas de vidrios, ya que el vehículo que transportaba al plantel dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena estaba blindado.