Apedrearon el micro de Boca cuando llegaba al Morumbí
El vehículo que transportaba al plantel fue atacado cuando llegaba al estadio donde se disputa el partido ante el San Pablo por la Copa Sudamericana.
Como se sabe, Boca visita este martes al San Pablo de Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.
El encuentro tiene lugar en el Estadio Morumbí con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR esta su compatriota Leodán González.
El Xeneize llega a este encuentro tras el valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida, disputado en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol de otro uruguayo, el delantero Miguel Merentiel.
Pero en la previa del partido, mientras el micro que trasladaba al plantel se dirigía al Morumbí, fue atacado con piedras por simpatizantes del equipo local, que intentaron así intimidar al plantel visitante.
Las imágenes publicadas por medios brasileños mostraron al micro arribando al estadio cuyos alrededores habían sido vallados a fin de impedir que los hinchas locales pudieran acercarse, pero no pudieron evitar que arrojaran proyectiles.
Las piedras caían sobre el micro mientras una multitud de fanáticos de San Pablo, además, entonaban cánticos amenazantes, como “Van a morir”.
Por suerte, no se registraron heridos ni daños materiales como roturas de vidrios, ya que el vehículo que transportaba al plantel dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena estaba blindado.
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