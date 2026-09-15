Polémica en el Morumbí por el gol anulado a San Pablo ante Boca: ¿era offside?

No obstante, tras varios minutos de suspenso y la revisión milimétrica de las cámaras, el equipo de videoarbitraje ordenó trazar las líneas correspondientes. El dictamen final determinó una posición adelantada ultrafina, un offside milimétrico que anuló la conquista y desató la furia inmediata de todo el banco y el público local.

¿Offside?



El gol anulado a San Pablo contra Boca en el Morumbí.pic.twitter.com/wRHMo6e323 — minutouno (@minutounocom) September 16, 2026

Con esa agonónica salvada y el pitazo final que decretó el empate definitivo, Boca sostuvo el resultado y selló su pasaje a las semifinales del certamen continental, en una noche donde la tecnología y los centímetros se convirtieron en los grandes protagonistas.