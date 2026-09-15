Polémica en el Morumbí por el gol anulado a San Pablo ante Boca: ¿era offside?
La noche en el Morumbí quedó marcada por una jugada al límite que privó al conjunto paulista del segundo tanto cuando el partido ingresaba en su recta final.
La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y San Pablo tuvo un cierre caliente y cargado de máxima tensión en el estadio Morumbí, con una jugada polémica que desató la furia de hinchas y jugadores locales.
Con el marcador global inclinado a favor del conjunto argentino tras la mínima ventaja obtenida en La Bombonera, el desarrollo del encuentro de vuelta entró en su tramo más álgido cuando el local estuvo a un paso de revertir la historia.
Transcurría el complemento y, con el marcador parcial 1-0 favorable a la visita (2-0 en el global), San Pablo logró desequilibrar la defensa "xeneize" y estableció la igualdad 1-1 a través de Ryan Francisco, con 20 minutos por disputarse.
En una fracción de segundo, el juez de línea levantó de manera rápida el banderín, aunque la jugada quedó inmediatamente bajo la atenta lupa del VAR.
El trazado de líneas, la celebración trunca y el enojo de San Pablo
Mientras la transmisión oficial repetía una y otra vez las imágenes de la jugada que, a primera vista, dejaban la sensación de una conquista totalmente lícita, la atmósfera en el estadio brasileño mutó abruptamente. Los hinchas locales y los propios futbolistas de San Pablo comenzaron a festejar en el campo de juego al dar por sentado que el tanto convalidaba la igualdad definitiva en la serie.
No obstante, tras varios minutos de suspenso y la revisión milimétrica de las cámaras, el equipo de videoarbitraje ordenó trazar las líneas correspondientes. El dictamen final determinó una posición adelantada ultrafina, un offside milimétrico que anuló la conquista y desató la furia inmediata de todo el banco y el público local.
Con esa agonónica salvada y el pitazo final que decretó el empate definitivo, Boca sostuvo el resultado y selló su pasaje a las semifinales del certamen continental, en una noche donde la tecnología y los centímetros se convirtieron en los grandes protagonistas.
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