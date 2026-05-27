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Copa Sudamericana: de la mano de los "pibes", River goleó al flojo Blooming y terminó como líder del grupo

River vs. Blooming por la Copa Sudamericana

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Blooming

Tras el duro golpe que significó perder la final del Apertura, al "Millonario" no le sobró nada pero se impuso y clasificó como uno de los mejores primeros.

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River cierra su primer semestre del año en el plano internacional con una misión clara: lamerse las heridas y sellar el boleto directo a los octavos de final. Este miércoles, desde las 21:30, el Millonario recibirá a Blooming de Bolivia en el Estadio Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo comandado por Eduardo Coudet busca cambiar de página de inmediato tras el durísimo golpe del último domingo, donde perdió de manera increíble la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba por 3-2.

Minuto a minuto de River vs. Blooming por la Copa Sudamericana

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Golazo del pibe Silva

River golea 3-0 a Blooming, gracias a un bombazo desde afuera del área.

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Gol de River

Fausto Vera, de penal, puso el 2-0 para River.

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Gol de River

Maxi Salas abre el marcador antes del cuarto de hora del segundo tiempo. Tras un gran pase de Martínez Quarta, el delantero definió débil de derecha pero pudo batir al arquero.

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Penal para River pero el palo le niega el gol a Maxi Salas

Lo derribaron a Tomás Galván, Salas se hizo cargo pero la pelota dio en el palo.

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¿Cómo llega River y qué necesita para avanzar como líder?

A pesar del sinsabor a nivel doméstico, el panorama continental de River es sumamente favorable de cara a la definición de la zona:

  • Si gana o empata: Se asegurará el primer puesto del Grupo H sin depender de nadie. Esto le dará el pase directo a los octavos de final, evitando tener que jugar los siempre complejos playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores.

  • Si pierde: Aún tiene altas chances de clasificar, ya que solo quedaría eliminado si cae ante el conjunto boliviano y, en simultáneo, Carabobo golea a Bragantino venciéndolo en la diferencia de gol.

El rival de turno llega como el escenario ideal para recuperar la confianza: Blooming marcha último en la zona con apenas un punto y ya se encuentra matemáticamente eliminado del certamen.

El "Chacho" Coudet se vio obligado a armar un rompecabezas para configurar el once inicial debido a una enorme cantidad de lesionados y convocados a las selecciones. Sebastián Driussi (esguince de rodilla) y Matías Viña (quien ya se sumó a la Selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo) están completamente descartados.

A ellos se suman las ausencias por precaución de Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Montiel (este último recuperándose a contrarreloj de un desgarro tras ser ratificado en la consideración de Lionel Scaloni). En contrapartida, la gran noticia es el regreso al arco del juvenil Santiago Beltrán, citación de último momento a la Mayor, quien ya cumplió su fecha de suspensión. Además, en la delantera estará la gran aparición del momento, Joaquín Freitas, recientemente convocado por Scaloni para la gira previa de la Selección Argentina.

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Formaciones de River vs. Blooming

  • River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Maxi Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

  • Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Carlos Bustos.

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Datos del partido

  • Hora: 21:30 (Argentina)

  • TV: ESPN

  • Streaming: Disney+

  • Árbitro: Roberto Pérez (Perú)

  • Estadio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)

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