Copa Sudamericana: de la mano de los "pibes", River goleó al flojo Blooming y terminó como líder del grupo

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¿Cómo llega River y qué necesita para avanzar como líder?

A pesar del sinsabor a nivel doméstico, el panorama continental de River es sumamente favorable de cara a la definición de la zona:

Si gana o empata: Se asegurará el primer puesto del Grupo H sin depender de nadie. Esto le dará el pase directo a los octavos de final, evitando tener que jugar los siempre complejos playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores.

Si pierde: Aún tiene altas chances de clasificar, ya que solo quedaría eliminado si cae ante el conjunto boliviano y, en simultáneo, Carabobo golea a Bragantino venciéndolo en la diferencia de gol.

El rival de turno llega como el escenario ideal para recuperar la confianza: Blooming marcha último en la zona con apenas un punto y ya se encuentra matemáticamente eliminado del certamen.

El "Chacho" Coudet se vio obligado a armar un rompecabezas para configurar el once inicial debido a una enorme cantidad de lesionados y convocados a las selecciones. Sebastián Driussi (esguince de rodilla) y Matías Viña (quien ya se sumó a la Selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo) están completamente descartados.

A ellos se suman las ausencias por precaución de Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Montiel (este último recuperándose a contrarreloj de un desgarro tras ser ratificado en la consideración de Lionel Scaloni). En contrapartida, la gran noticia es el regreso al arco del juvenil Santiago Beltrán, citación de último momento a la Mayor, quien ya cumplió su fecha de suspensión. Además, en la delantera estará la gran aparición del momento, Joaquín Freitas, recientemente convocado por Scaloni para la gira previa de la Selección Argentina.