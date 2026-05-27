Chacho Coudet cumplió un viejo "sueño" de Marcelo Gallardo en River

Los 11 de la cantera de River que terminaron en cancha por decisión de Chacho Coudet

Para los minutos finales del encuentro ante el conjunto boliviano, y tras una serie de modificaciones para dosificar cargas y darle rodaje a los más jóvenes, River terminó el partido con un once integrado exclusivamente por jugadores surgidos de la inagotable cantera del club.

La alineación 100% de la casa que terminó defendiendo la banda roja estuvo conformada por: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Lautaro Pereyra, Santiago Lencina; Jonathan Spiff y Lautaro Freitas.

Más allá del resultado final en la pizarra, la foto del cierre del partido representa un fuerte respaldo al proyecto de las categorías formativas del "Millonario". La mixtura entre la experiencia de un consagrado que regresó a Europa como Martínez Quarta y la frescura de juveniles que están dando sus primeros pasos internacionales (como Meza, Spiff o Lencina) expone la vigencia de la filosofía del club.

Coudet, quien venía de recibir el apoyo explícito del público en la previa tras el doloroso traspié ante Belgrano, mandó un mensaje contundente de cara al futuro: el recambio de River está asegurado en las bases, y el "sueño" de la refundación con sello propio, finalmente, tuvo su noche de bautismo en el Monumental.