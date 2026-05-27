Franco Mastantuono volvió a River: presente en el Monumental junto a otro integrante de la prelista de Scaloni
A poco del Mundial 2026, el joven surgido en las inferiores "millonarias" aprovechó su regreso al país para visitar a sus excompañeros.
El Monumental no solo late con el partido entre River y Blooming por la Copa Sudamericana, sino que también respira un marcado clima mundialista. En una de las plateas preferenciales del estadio, la atención de los hinchas y las cámaras se desvió rápidamente hacia dos espectadores muy especiales: Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
Ambos futbolistas, de gran presente en el fútbol europeo, se encuentran actualmente en la Argentina tras haber sido incluidos por Lionel Scaloni en la prelista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
Aprovechando los días de descanso y preparación en el país antes de que se defina la nómina final, decidieron decir presente en Núñez para seguir de cerca la acción de la Copa.
El regreso de Franco Mastantuono a River y su paso por el vestuario
Para Franco Mastantuono, la noche tuvo una carga emotiva extra. El joven talento, transferido no hace mucho al Viejo Continente, pisó el Monumental por primera vez desde su partida y sintió de inmediato el enorme cariño de la gente de River, que no olvida sus gambetas con la banda roja.
La cercanía del volante con la institución sigue intacta. Según pudo saberse en la previa del encuentro, Mastantuono bajó hasta la zona de camarines e ingresó directamente al vestuario local para saludar, abrazar y desearle éxitos a sus excompañeros y al cuerpo técnico comandado por el Chacho Coudet, revolucionando por unos minutos la intimidad del plantel antes del pitazo inicial.
Giuliano Simeone, otro espectador de élite con la mira en el Mundial
A unos metros de distancia, Giuliano Simeone también acaparó las miradas. El delantero, formado en las inferiores "millonarios" y que viene firmando una destacada temporada en Europa a fuerza de goles y un tremendo despliegue físico, se sumó a la velada copera para disfrutar del fútbol local mientras aguarda la decisión final de Scaloni.
La presencia de ambos jóvenes en el estadio no hace más que ratificar el fuerte arraigo de las joyas de exportación con el fútbol argentino, mientras el búnker de la Selección se mantiene en vilo esperando el corte definitivo de los 26 nombres que irán por la defensa del título en Norteamérica.
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