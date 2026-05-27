River estrenó una camiseta inédita para enfrentar a Blooming por Copa Sudamericana

Betano y Assist Card, sponsors que habitualmente aparecen de forma visible en la camiseta, serán aplicados con un acabado transparente, casi imperceptible, para no alterar la estética retro del diseño homenaje.

“En el marco de su aniversario, River utilizará esta noche la camiseta que presentó el lunes pasado y rinde homenaje a los orígenes de la institución. En este contexto y por primera vez en el fútbol argentino, las marcas patrocinadoras acordaron que sus logos figuren en la prenda mediante un aplique transparente que permite conservar la estética de las primeras indumentarias del club, cuando la identidad se expresaba únicamente a través de los colores y el escudo“, comunicaron.

La decisión marca un hecho inédito en el fútbol argentino y busca reforzar el espíritu histórico de una camiseta que pretende conectar el presente del club con sus raíces, apostando por una imagen mucho más cercana a las primeras versiones que vistieron las leyendas riverplatenses.