River estrenó una camiseta inédita para enfrentar a Blooming por Copa Sudamericana
El Millonario estrenó el modelo especial lanzado por los 125 años de historia y sorprendió con un detalle nunca antes visto en el fútbol argentino.
Luego de celebrar sus 125 años el pasado 25 de mayo, River Plate continúa con los homenajes y este miércoles presentó oficialmente en el estadio Más Monumental su nueva camiseta conmemorativa durante el encuentro frente a Blooming por Copa Sudamericana y sorprendió a todos.
La indumentaria, desarrollada junto a adidas, ya había sido presentada días atrás y llamó la atención por su fuerte inspiración histórica y detalles vinculados a los orígenes del club.
Desde el anuncio oficial difundido tanto por la institución como por la marca alemana, la casaca fue presentada bajo el lema: “Conmemora 125 años de grandeza futbolística, fusionando la tradición con el rendimiento moderno”. El diseño recupera elementos clásicos del “manto sagrado”, con la tradicional banda roja, cuello estilo chomba y botones a presión, además de incorporar el primer escudo utilizado en la historia riverplatense.
Un detalle en la indumentaria de River que rompe con la costumbre
A pocas horas del partido frente al conjunto boliviano, River confirmó mediante un comunicado que utilizará por primera vez esta camiseta especial, aunque con una particularidad que rápidamente generó repercusión: los logos de los patrocinadores principales estarán prácticamente ocultos.
Betano y Assist Card, sponsors que habitualmente aparecen de forma visible en la camiseta, serán aplicados con un acabado transparente, casi imperceptible, para no alterar la estética retro del diseño homenaje.
“En el marco de su aniversario, River utilizará esta noche la camiseta que presentó el lunes pasado y rinde homenaje a los orígenes de la institución. En este contexto y por primera vez en el fútbol argentino, las marcas patrocinadoras acordaron que sus logos figuren en la prenda mediante un aplique transparente que permite conservar la estética de las primeras indumentarias del club, cuando la identidad se expresaba únicamente a través de los colores y el escudo“, comunicaron.
La decisión marca un hecho inédito en el fútbol argentino y busca reforzar el espíritu histórico de una camiseta que pretende conectar el presente del club con sus raíces, apostando por una imagen mucho más cercana a las primeras versiones que vistieron las leyendas riverplatenses.
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