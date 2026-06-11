Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Corea del Sur y República Checa

El seleccionado asiático encara su decimosegunda participación en la máxima cita del fútbol con la meta fija en superar la barrera de los octavos de final que alcanzó en Qatar 2022, un objetivo sustentado en las buenas sensaciones que dejaron sus amistosos previos, en los que goleó 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotó por 1-0 a El Salvador.

Por su parte, el combinado europeo regresa a la Copa del Mundo tras romper una dura sequía de 20 años sin clasificaciones, habiendo conseguido su boleto de forma agónica a través del repechaje de la UEFA. En los días previos al debut en tierras mexicanas, los checos demostraron su poderío ofensivo en los partidos preparatorios con victorias por 2-1 ante Kosovo y 3-1 frente a Guatemala.