"Hazañas que prometí": furor con el video que publicó Lionel Messi musicalizado por un tema de Indio Solari

Ese fragmento generó una fuerte dosis de nostalgia. Tras la pérdida de un gigante de la música, el público interpretó la frase "yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí" como un reflejo perfecto para este tramo de la carrera de Messi: un futbolista que, habiendo alcanzado la gloria máxima, se dispone a jugar su último mundial despojado de presiones, buscando simplemente disfrutar del juego.

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El video no tardó en volverse viral y se llenó de comentarios de agradecimiento por parte de los fanáticos de la Selección y de la cultura ricotera. En un clima de profunda unión y enfoque dentro del plantel en Kansas, el gesto del capitán argentino sirvió como el homenaje perfecto de un ídolo popular a otro, uniendo el sentimiento de todo un país que llora a una leyenda de los escenarios mientras sueña con otra hazaña en la cancha.