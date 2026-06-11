"Hazañas que prometí": furor con el video que publicó Lionel Messi musicalizado por un tema de Indio Solari
El astro eligió un tema del ícono del rock nacional que caló hondo en los hinchas a días del debut en el Mundial 2026.
A días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi revolucionó las redes sociales con una publicación que mezcló la ilusión deportiva con el duelo nacional, en el marco de la reciente muerte de Indio Solari, que sigue conmocionando a todo el país.
El capitán compartió un video con imágenes del entrenamiento de este jueves en Kansas, pero lo que verdaderamente sacudió a los fanáticos fue la banda sonora elegida: "Encuentro con un ángel amateur", de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
La elección del tema no fue casualidad y caló hondo en la sensibilidad popular, dándose a menos de una semana del fallecimiento del emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien partió el pasado viernes dejando una huella imborrable, y luego de la multitudinaria e histórica despedida que sus fieles seguidores le brindaron el último domingo.
Frases de Indio Solari que tocan el corazón en el "último baile" de Lionel Messi
La letra del tema, una de las obras más emotivas de la etapa solista de Indio, cobró una fuerza arrolladora al sonar en paralelo a las imágenes del astro rosarino. Los hinchas no tardaron en conectar la poesía de Solari con el presente del "Diez".
"Empiezo por el final / Terminaré en el principio / Mis intereses, quizá / No fueron saludables / Yo ya no puedo cumplir / Hazañas que prometí / Solo seguir cantando", dicen las primeras estrofas.
Ese fragmento generó una fuerte dosis de nostalgia. Tras la pérdida de un gigante de la música, el público interpretó la frase "yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí" como un reflejo perfecto para este tramo de la carrera de Messi: un futbolista que, habiendo alcanzado la gloria máxima, se dispone a jugar su último mundial despojado de presiones, buscando simplemente disfrutar del juego.
El video no tardó en volverse viral y se llenó de comentarios de agradecimiento por parte de los fanáticos de la Selección y de la cultura ricotera. En un clima de profunda unión y enfoque dentro del plantel en Kansas, el gesto del capitán argentino sirvió como el homenaje perfecto de un ídolo popular a otro, uniendo el sentimiento de todo un país que llora a una leyenda de los escenarios mientras sueña con otra hazaña en la cancha.
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