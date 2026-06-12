Qué canal pasa la apertura del Mundial 2026 en Canadá: TV y streaming
Luego de México, este viernes Canadá inaugura su sede en el Mundial 2026 con una espectacular ceremonia de apertura.
Este viernes, Canadá vivirá un día histórico al inaugurar oficialmente su sede mundialista en el Toronto Stadium antes de medir fuerzas contra Bosnia, en el marco de la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026 tras lo que fue la de México y previo a la de Estados Unidos.
Los seguidores no querrán perderse la música de Michael Bublé y Alanis Morissette, y el debut del seleccionado norteamericano, y por eso son variadas las opciones para seguirlo en vivo desde la Argentina.
El evento contará con una cobertura masiva a través de la televisión abierta, el cable y las principales plataformas digitales. Por Televisión abierta, Telefe transmitirá la ceremonia y el partido para todo el país de forma gratuita.
Al mismo tiempo, por Televisión de cable, las señales de TyC Sports y DSports llevarán toda la previa y las alternativas del encuentro en directo; mientras que por Streaming, para seguirlo desde cualquier dispositivo móvil, tablet o Smart TV, la opción digital estará disponible a través de la plataforma Disney+.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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