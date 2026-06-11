Quiénes cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá

La propuesta presentará a músicos oriundos no solo de Canadá, sino también de países como Israel, Francia y Bangladesh, quienes buscarán reinterpretar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como un símbolo de unidad. “La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre este megaevento cultural.