Quiénes cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá
Este viernes, artistas canadienses serán los protagonistas de los espectáculos de la segunda fiesta de inauguración del Mundial 2026.
A diferencia de la impronta latina que se vivió en el Estadio Azteca con Shakira, J Balvin y Maná, la sede de Toronto apostará por una propuesta artística basada en el multiculturalismo y la diversidad. El viernes por la tarde, el Toronto Stadium se convertirá en un mosaico global para celebrar el inicio del Mundial 2026 en territorio canadiense.
El cartel de artistas confirmados combina grandes leyendas locales con figuras de renombre internacional: Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy serán los encargados de hacer vibrar el estadio.
Además, el momento más emotivo estará a cargo de la icónica Alanis Morissette, quien tendrá la responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional de Canadá previo a brindar su propio show musical.
La propuesta presentará a músicos oriundos no solo de Canadá, sino también de países como Israel, Francia y Bangladesh, quienes buscarán reinterpretar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como un símbolo de unidad. “La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre este megaevento cultural.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.
Los artistas que cantarán en la apertura del Mundial 2026 en Canadá
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Alanis Morissette (quien además de dar su show cantará el himno nacional canadiense)
Michael Bublé
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Alessia Cara
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Jessie Reyez
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Elyanna
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Nora Fatehi
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Vegedream
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William Prince
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Sanjoy
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