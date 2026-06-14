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Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador sobre la hora en el debut del Mundial 2026

Foto: @fifaworldcup_es

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Foto: @LaTri

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Arranca el sueño de Ecuador en la Copa del Mundo. 

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Mundial 2026
Costa de Marfil

Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador con un gol de Diallo a los 45 minutos del segundo tiempo y arrancó con triunfo en el Grupo F.

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Costa de Marfil consiguió una valiosa victoria en su estreno en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Ecuador por la primera fecha del Grupo F. El conjunto africano sufrió durante gran parte del encuentro, pero encontró el gol en el cierre y se quedó con tres puntos fundamentales.

Ecuador estuvo muy cerca de comenzar el Mundial 2026 con una victoria, pero la falta de eficacia le terminó costando caro. La Tri fue superior durante buena parte del encuentro, generó las situaciones más claras y hasta estrelló dos remates en el travesaño durante el primer tiempo, aunque no logró romper el cero. El conjunto sudamericano dominó las acciones en la etapa inicial y generó varias aproximaciones de peligro ante una defensa marfileña que resistió como pudo. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo el marcador igualado.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, Costa de Marfil encontró la diferencia en el momento justo. A los 45 minutos del segundo tiempo, Diallo sacó un gran remate y marcó un golazo para establecer el 1-0 definitivo. El tanto desató el festejo de los africanos, que aprovecharon una de las pocas oportunidades claras que tuvieron a lo largo del partido para quedarse con una victoria clave en el arranque del certamen. Para Ecuador, en cambio, quedó la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad después de haber sido superior durante largos pasajes del encuentro.

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La jornada del Grupo F se completó con una contundente goleada de Alemania, que aplastó 7-1 a Curazao y se ubicó como líder por diferencia de gol. De esta manera, alemanes y marfileños comenzaron el Mundial con tres puntos, mientras que Ecuador y Curazao quedaron sin unidades tras la primera fecha.

En la próxima jornada, Ecuador buscará recuperarse frente a Curazao, mientras que Costa de Marfil afrontará una dura prueba cuando se mida ante Alemania en un duelo que podría ser decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.

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Minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

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¡FINAL DEL ENCUENTRO! COSTA DE MARFIL 1-0 ECUADOR

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¡GOL DE COSTA DE MARFIL!

A los 45 minutos del segundo tiempo Diallo marcó un golazó para el 1-0.

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Partido de ida y vuelta: ambos equipos intentan pero no pueder romper el cero

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¡Arrancó el segundo tiempo! Ecuador y Costa de Marfil igualan sin goles

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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! ECUADOR 0-0 COSTA DE MARFIL

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El travesaño le niega el primero a Ecuador ante Costa de Marfil

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Partido parejo después de los primeros 20 minutos: ambos equipos buscan abrir el marcador

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Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014. Será su cuarta presencia mundialista luego de sus actuaciones en 2006, 2010 y 2014, con el objetivo de romper la barrera de la fase de grupos.

El conjunto africano llega con el impulso de haberse consagrado campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, consolidando un gran proceso que lo posiciona como uno de los mejores equipos del continente.

Por su parte, Ecuador, conducido por el argentino Sebastián Beccacece desde agosto del 2024, afrontará su quinta participación mundialista desde su debut en Corea-Japón 2002. La “Tri” tuvo su mejor desempeño en Alemania 2006, cuando alcanzó por única vez los octavos de final, instancia que aún no ha podido repetir en sus siguientes presentaciones.

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Formaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

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Horario y televisación

  • Hora: 20.00
  • TV: Disney+ Premium y DSports
  • Árbitro: Michael Oliver
  • Estadio: Filadelfia

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