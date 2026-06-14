Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador sobre la hora en el debut del Mundial 2026

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Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014. Será su cuarta presencia mundialista luego de sus actuaciones en 2006, 2010 y 2014, con el objetivo de romper la barrera de la fase de grupos.

El conjunto africano llega con el impulso de haberse consagrado campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, consolidando un gran proceso que lo posiciona como uno de los mejores equipos del continente.

Por su parte, Ecuador, conducido por el argentino Sebastián Beccacece desde agosto del 2024, afrontará su quinta participación mundialista desde su debut en Corea-Japón 2002. La “Tri” tuvo su mejor desempeño en Alemania 2006, cuando alcanzó por única vez los octavos de final, instancia que aún no ha podido repetir en sus siguientes presentaciones.