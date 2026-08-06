Explotó Chile: Vozinha fue presentado en Colo Colo con un recibimiento histórico
El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, vivió una impactante bienvenida en Chile. El club preparó un show especial.
La llegada de Vozinha a Colo Colo ya había despertado una enorme expectativa por todo lo que hizo durante el Mundial 2026, pero el club chileno fue un paso más allá y organizó una presentación pocas veces vista en el fútbol sudamericano. Más de 20 mil hinchas colmaron el Estadio Monumental de Santiago para darle la bienvenida al arquero caboverdiano, protagonista de una ceremonia que combinó música en vivo, un espectacular descenso desde el cielo y la exhibición de los principales trofeos de la institución.
El experimentado guardameta, que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la última Copa del Mundo, ingresó al campo en medio de una ovación y saludó por primera vez a los simpatizantes albos, que respondieron con banderas, cánticos y un clima de celebración. De acuerdo con medios chilenos, el evento reunió a 20.553 espectadores, una cifra que refleja el impacto que generó la contratación del futbolista de 40 años.
Cómo fue la espectacular presentación de Vozinha en Colo Colo
El Cacique preparó un verdadero espectáculo para recibir a su flamante incorporación. En el centro del campo de juego se montó un escenario rodeado por las principales vitrinas de títulos del club, mientras la banda Garras de Amor fue la encargada de ponerle música en vivo a la ceremonia.
Uno de los momentos más llamativos llegó cuando una camiseta blanca con el número 29 descendió desde el cielo, transportada por el deportista chileno Sebastián Álvarez, especialista en vuelos con traje aéreo (Wingsuit Flying). La secuencia fue celebrada por los hinchas y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.
Ya sobre el césped, Vozinha tomó el micrófono para agradecer el recibimiento y dejó un mensaje para los simpatizantes: "Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile, vamos Colo Colo".
Más adelante, el arquero volvió a dirigirse al público y dejó en claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa de su carrera. "Lo más importante es trabajar cada día para mojar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos conseguir los objetivos", expresó, provocando una nueva ovación en un Monumental completamente entregado.
Cuándo debutará en la liga de Chile
El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, aunque incluye una opción para extender el vínculo durante todo 2027. El club apuesta a que su experiencia sea determinante en la recta final de la temporada, en la que lidera la liga chilena y buscará seguir ampliando su exitoso historial.
Su estreno con la camiseta alba está previsto para el 16 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a O'Higgins. Luego llegará uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico frente a Universidad de Chile.
El Mundial que cambió la carrera del arquero de Cabo Verde
El arquero fue una de las grandes figuras de Cabo Verde y protagonizó actuaciones memorables frente a varias de las principales selecciones del planeta. Durante la fase de grupos brilló con intervenciones decisivas frente a España y Uruguay, mientras que en los dieciseisavos de final volvió a destacarse ante la Selección Argentina de Lionel Messi.
Sus atajadas permitieron que el conjunto africano llegara con vida hasta el tiempo suplementario, donde finalmente cayó por 3-2. El rendimiento del guardameta fue reconocido con su inclusión en el once ideal del torneo según la votación oficial de la FIFA y también tuvo un fuerte impacto fuera de la cancha. Su popularidad en redes sociales creció de manera exponencial tras la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del certamen.
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