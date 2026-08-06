Explotó Chile: Vozinha fue presentado en Colo Colo con un recibimiento histórico

Más adelante, el arquero volvió a dirigirse al público y dejó en claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa de su carrera. "Lo más importante es trabajar cada día para mojar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos conseguir los objetivos", expresó, provocando una nueva ovación en un Monumental completamente entregado.

Cuándo debutará en la liga de Chile

El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, aunque incluye una opción para extender el vínculo durante todo 2027. El club apuesta a que su experiencia sea determinante en la recta final de la temporada, en la que lidera la liga chilena y buscará seguir ampliando su exitoso historial.

Su estreno con la camiseta alba está previsto para el 16 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a O'Higgins. Luego llegará uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico frente a Universidad de Chile.

El Mundial que cambió la carrera del arquero de Cabo Verde

El arquero fue una de las grandes figuras de Cabo Verde y protagonizó actuaciones memorables frente a varias de las principales selecciones del planeta. Durante la fase de grupos brilló con intervenciones decisivas frente a España y Uruguay, mientras que en los dieciseisavos de final volvió a destacarse ante la Selección Argentina de Lionel Messi.

Sus atajadas permitieron que el conjunto africano llegara con vida hasta el tiempo suplementario, donde finalmente cayó por 3-2. El rendimiento del guardameta fue reconocido con su inclusión en el once ideal del torneo según la votación oficial de la FIFA y también tuvo un fuerte impacto fuera de la cancha. Su popularidad en redes sociales creció de manera exponencial tras la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del certamen.