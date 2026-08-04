El DT de Cabo Verde tiene nuevo equipo después del histórico Mundial 2026: dónde dirigirá

El equipo mantuvo esa competitividad durante el resto de la fase de grupos. Volvió a empatar sus partidos frente a Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le permitieron sumar los puntos necesarios para clasificarse a los dieciseisavos de final.

La genialidad de Lionel Messi para el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Cabo Verde quedó eliminado ante Argentina en el Mundial 2026

En la primera ronda de eliminación directa, el destino puso a Cabo Verde frente a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose por 3-2 después de un partido muy disputado que necesitó tiempo suplementario.

La eliminación no opacó la actuación caboverdiana, que consiguió poner en dificultades a uno de los principales candidatos al título y cerró su primera participación mundialista entre las grandes sorpresas del torneo.

Antes del partido también se produjo un momento especial entre Bubista y Scaloni. En la previa del encuentro, el entrenador caboverdiano le entregó un banderín institucional al técnico argentino. Ambos se saludaron y protagonizaron un abrazo antes de que sus equipos se enfrentaran por un lugar en la siguiente ronda.

El nuevo desafío de Bubista en Marruecos

Ahora, Bubista tendrá que trasladar todo lo aprendido con la selección a un proyecto de clubes. Su nuevo equipo será el RS Berkane, una institución con protagonismo en el fútbol marroquí y antecedentes importantes a nivel continental. El conjunto terminó segundo en la última temporada y llega al nuevo ciclo con la expectativa de volver a pelear por los principales títulos. Entre sus logros recientes aparece el campeonato de la liga marroquí obtenido en 2025.

Además, cuenta con una destacada trayectoria internacional. El club ganó en tres oportunidades la Copa de la Confederación Africana y también consiguió una Supercopa continental, por lo que Bubista asumirá un desafío de mayor exigencia respecto de los equipos que dirigió anteriormente.

Antes de convertirse en DT de Cabo Verde, pasó por clubes como Mindelense, Académica do Mindelo, Sporting de Praia y Batuque. Su gran salto se produjo cuando tomó las riendas del seleccionado y consiguió llevarlo a un Mundial por primera vez. Su llegada a Marruecos representa así el siguiente capítulo de una carrera que ganó reconocimiento internacional durante la Copa del Mundo y que ahora buscará consolidarse en uno de los clubes más importantes del fútbol marroquí.