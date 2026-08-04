El DT de Cabo Verde tiene nuevo equipo después del histórico Mundial 2026: dónde dirigirá
Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, que llevó a Cabo Verde a su primera Copa del Mundo y a los dieciseisavos de final, fue anunciado en un club.
Pedro Leitão Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, ya tiene nuevo desafío después de protagonizar una de las campañas más importantes de la historia de Cabo Verde. El entrenador que condujo a los Tiburones Azules hasta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue confirmado como nuevo director técnico del RS Berkane de Marruecos.
El vínculo tendrá vigencia hasta 2028 y significará un paso fundamental en la carrera del entrenador caboverdiano. Por primera vez, Bubista trabajará profesionalmente fuera de su país, luego de desarrollar toda su trayectoria en clubes de la isla y posteriormente asumir al frente de la selección nacional.
Su llegada al fútbol marroquí se produce después de una actuación que puso al seleccionado africano en el centro de la escena internacional: participó por primera vez en una Copa del Mundo y consiguió superar la fase inicial, algo que parecía muy difícil antes del comienzo del torneo.
La histórica campaña de Bubista con Cabo Verde
El ciclo de Bubista al frente de la Selección quedó marcado para siempre por la clasificación al Mundial 2026. El entrenador logró llevar al combinado africano a su primera participación en la máxima competencia internacional y luego consiguió que el equipo compitiera de igual a igual contra rivales de enorme jerarquía.
En el debut, Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 con España, que posteriormente terminaría consagrándose campeona del mundo. El resultado representó un enorme golpe de efecto y demostró desde el comienzo que el seleccionado africano no había llegado al torneo solamente para participar.
El equipo mantuvo esa competitividad durante el resto de la fase de grupos. Volvió a empatar sus partidos frente a Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le permitieron sumar los puntos necesarios para clasificarse a los dieciseisavos de final.
Cabo Verde quedó eliminado ante Argentina en el Mundial 2026
En la primera ronda de eliminación directa, el destino puso a Cabo Verde frente a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose por 3-2 después de un partido muy disputado que necesitó tiempo suplementario.
La eliminación no opacó la actuación caboverdiana, que consiguió poner en dificultades a uno de los principales candidatos al título y cerró su primera participación mundialista entre las grandes sorpresas del torneo.
Antes del partido también se produjo un momento especial entre Bubista y Scaloni. En la previa del encuentro, el entrenador caboverdiano le entregó un banderín institucional al técnico argentino. Ambos se saludaron y protagonizaron un abrazo antes de que sus equipos se enfrentaran por un lugar en la siguiente ronda.
El nuevo desafío de Bubista en Marruecos
Ahora, Bubista tendrá que trasladar todo lo aprendido con la selección a un proyecto de clubes. Su nuevo equipo será el RS Berkane, una institución con protagonismo en el fútbol marroquí y antecedentes importantes a nivel continental. El conjunto terminó segundo en la última temporada y llega al nuevo ciclo con la expectativa de volver a pelear por los principales títulos. Entre sus logros recientes aparece el campeonato de la liga marroquí obtenido en 2025.
Además, cuenta con una destacada trayectoria internacional. El club ganó en tres oportunidades la Copa de la Confederación Africana y también consiguió una Supercopa continental, por lo que Bubista asumirá un desafío de mayor exigencia respecto de los equipos que dirigió anteriormente.
Antes de convertirse en DT de Cabo Verde, pasó por clubes como Mindelense, Académica do Mindelo, Sporting de Praia y Batuque. Su gran salto se produjo cuando tomó las riendas del seleccionado y consiguió llevarlo a un Mundial por primera vez. Su llegada a Marruecos representa así el siguiente capítulo de una carrera que ganó reconocimiento internacional durante la Copa del Mundo y que ahora buscará consolidarse en uno de los clubes más importantes del fútbol marroquí.
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