Argentina prepara su regreso tras el Mundial: gira por China, posible clásico y ¿con Messi?

La gira por China, en tanto, estaría más avanzada. El regreso al mercado asiático forma parte de la estrategia comercial de la AFA y la presencia de Lionel Messi aparece como un factor determinante para concretar los acuerdos.

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Messi, una pieza clave para el nuevo ciclo

La intención del cuerpo técnico sería contar con el capitán para el inicio del nuevo proceso después del subcampeonato mundial. La Pulga estaría dispuesto a continuar ligado a la Scaloneta, aunque su presencia quedará condicionada por su estado físico y por las exigencias del calendario de Inter Miami. El impacto de su participación no sería exclusivamente deportivo.

La presencia del rosarino también tendría un peso importante en las negociaciones comerciales de la gira por China, debido al enorme interés que genera su figura en ese mercado. Mientras tanto, el cuerpo técnico buscará aprovechar esta ventana para comenzar a darle forma a la renovación del plantel con vistas al Mundial 2030. La idea sería incorporar progresivamente nuevos nombres sin abandonar completamente la base del equipo que alcanzó la final del último Mundial.

Argentina todavía tendría una última ventana internacional antes de terminar 2026. Entre el 9 y el 17 de noviembre podría disputar otros dos amistosos, una etapa que además podría resultar especialmente significativa para el futuro del seleccionado. El contrato de Scaloni vence en diciembre, por lo que esos encuentros podrían marcar el cierre de su ciclo al frente de la Albiceleste o, en caso contrario, representar el comienzo de una nueva etapa con el entrenador todavía al mando.