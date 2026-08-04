Argentina prepara su regreso tras el Mundial: gira por China, posible clásico y ¿con Messi?
La Selección tendría tres amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El proyecto contempla dos partidos en territorio asiático y otro en Buenos Aires.
La Selección Argentina ya comenzó a proyectar su regreso a las canchas después del Mundial 2026. Aunque todavía no existe una confirmación oficial de rivales ni sedes, la planificación contempla una serie de amistosos durante la próxima ventana internacional, con una gira por China como uno de los principales objetivos.
La actividad de la Albiceleste se desarrollaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en un período internacional que tendrá una extensión particular. A partir de 2026, la FIFA unificó las antiguas ventanas de septiembre y octubre en un único período de 16 días, durante el cual las selecciones podrán disputar hasta cuatro encuentros.
El seleccionado nacional utilizaría tres de esos espacios. La idea que manejan la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni es organizar dos partidos en China y sumar una tercera presentación en territorio nacional. Buenos Aires aparece como una de las alternativas para recibir nuevamente al seleccionado después de su participación en el Mundial.
Uruguay aparece como posible rival de Argentina en Buenos Aires
Uno de los encuentros que mayor expectativa genera es el que podría jugarse en Argentina. Dentro de las opciones que comenzaron a tomar fuerza aparece Uruguay, lo que permitiría reeditar uno de los clásicos más importantes del fútbol sudamericano.
Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo definitivo entre las asociaciones y tanto el rival como la sede permanecen sujetos a las negociaciones. La posibilidad de un nuevo duelo rioplatense despierta interés, especialmente porque sería una de las primeras presentaciones de la Selección ante su público después de la Copa del Mundo.
La gira por China, en tanto, estaría más avanzada. El regreso al mercado asiático forma parte de la estrategia comercial de la AFA y la presencia de Lionel Messi aparece como un factor determinante para concretar los acuerdos.
Messi, una pieza clave para el nuevo ciclo
La intención del cuerpo técnico sería contar con el capitán para el inicio del nuevo proceso después del subcampeonato mundial. La Pulga estaría dispuesto a continuar ligado a la Scaloneta, aunque su presencia quedará condicionada por su estado físico y por las exigencias del calendario de Inter Miami. El impacto de su participación no sería exclusivamente deportivo.
La presencia del rosarino también tendría un peso importante en las negociaciones comerciales de la gira por China, debido al enorme interés que genera su figura en ese mercado. Mientras tanto, el cuerpo técnico buscará aprovechar esta ventana para comenzar a darle forma a la renovación del plantel con vistas al Mundial 2030. La idea sería incorporar progresivamente nuevos nombres sin abandonar completamente la base del equipo que alcanzó la final del último Mundial.
Argentina todavía tendría una última ventana internacional antes de terminar 2026. Entre el 9 y el 17 de noviembre podría disputar otros dos amistosos, una etapa que además podría resultar especialmente significativa para el futuro del seleccionado. El contrato de Scaloni vence en diciembre, por lo que esos encuentros podrían marcar el cierre de su ciclo al frente de la Albiceleste o, en caso contrario, representar el comienzo de una nueva etapa con el entrenador todavía al mando.
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