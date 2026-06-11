Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con Beccacece en el banco, la "Tri" debuta ante Costa de Marfil en el cierre de la primera fecha del Grupo E. Descubrí todos los detalles en la nota.
Costa de Marfil y Ecuador chocan este domingo, desde las 20 (hora de Argentina), en el estadio de Filadelfia, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este será el primer cruce entre ambas selecciones.
El encuentro, que marcará el cierre de la primera jornada de la zona, se podrá ver a través de DSports o Disney+ Premium. Además, el grupo está integrado por Corea del Sur y Serbia.
Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014. Será su cuarta presencia mundialista luego de sus actuaciones en 2006, 2010 y 2014, con el objetivo de romper la barrera de la fase de grupos.
El conjunto africano llega con el impulso de haberse consagrado campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, consolidando un gran proceso que lo posiciona como uno de los mejores equipos del continente.
Por su parte, Ecuador, conducido por el argentino Sebastián Beccacece desde agosto del 2024, afrontará su quinta participación mundialista desde su debut en Corea-Japón 2002. La “Tri” tuvo su mejor desempeño en Alemania 2006, cuando alcanzó por única vez los octavos de final, instancia que aún no ha podido repetir en sus siguientes presentaciones.
Formaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026
Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.
Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Horario y televisación
- Hora: 20.00
- TV: Disney+ Premium y DSports
- Árbitro: Michael Oliver
- Estadio: Filadelfia
Te puede interesar
Dejá tu comentario