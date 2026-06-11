Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto africano llega con el impulso de haberse consagrado campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, consolidando un gran proceso que lo posiciona como uno de los mejores equipos del continente.

Por su parte, Ecuador, conducido por el argentino Sebastián Beccacece desde agosto del 2024, afrontará su quinta participación mundialista desde su debut en Corea-Japón 2002. La “Tri” tuvo su mejor desempeño en Alemania 2006, cuando alcanzó por única vez los octavos de final, instancia que aún no ha podido repetir en sus siguientes presentaciones.

Formaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

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