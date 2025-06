Cuánto dinero ganó Boca por empatar con Benfica en el debut del Mundial de Clubes 2025

El empate 2-2 entre Boca y Benfica en el estreno de ambos equipos en el Grupo C del Mundial de Clubes 2025 no solo dejó sensaciones encontradas en lo futbolístico: también tuvo una implicancia directa en lo económico. El equipo argentino, más allá de no haber podido ganar con un hombre de más, obtuvo una cifra millonaria por el resultado conseguido.