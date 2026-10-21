De película: el curioso origen del barrio Las Malvinas en Barranquilla, la sede de la final de Boca

¿El motivo? Los fundadores encontraron un profundo paralelismo simbólico entre su lucha por acceder a un hogar y el conflicto bélico que enfrentaba a la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Consideraban que ambas gestas representaban la defensa incaudicable de un derecho legítimo frente a la adversidad. De este modo, por esas caprichosas vueltas del destino y del fútbol, el equipo de la Ribera disputará la gloria internacional en una ciudad caribeña que, sin proponérselo, guarda en sus entrañas un sentido y eterno tributo a la historia argentina.