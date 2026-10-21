De película: el curioso origen del barrio Las Malvinas en Barranquilla, la sede de la final de Boca
El sector colombiano donde se definirá la Sudamericana lleva ese nombre en homenaje a la gesta argentina de 1982, tras una histórica toma de tierras.
Mientras el mundo xeneize palpita con máxima expectativa la gran definición continental, un detalle histórico y profundamente emotivo une de manera inesperada a la sede de la final con la Argentina. En Barranquilla, la ciudad colombiana que albergará el partido decisivo de la Copa Sudamericana, existe un barrio llamado Las Malvinas, cuya fundación está íntimamente emparentada con la historia nacional de 1982.
El origen de este populoso sector del suroccidente barranquillero se remonta a aquel mismo año, cuando un grupo de vecinos autoconvocados y referentes comunitarios —con recordados grupos de mujeres al frente conocidos como "Las Domitilas"— llevó adelante una toma de tierras en los terrenos pertenecientes a una antigua finca bautizada como Manchester. En plena resistencia social frente a desalojos y reclamando por una vivienda digna, los habitantes decidieron bautizar a su naciente comunidad con el nombre de Las Malvinas.
¿El motivo? Los fundadores encontraron un profundo paralelismo simbólico entre su lucha por acceder a un hogar y el conflicto bélico que enfrentaba a la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Consideraban que ambas gestas representaban la defensa incaudicable de un derecho legítimo frente a la adversidad. De este modo, por esas caprichosas vueltas del destino y del fútbol, el equipo de la Ribera disputará la gloria internacional en una ciudad caribeña que, sin proponérselo, guarda en sus entrañas un sentido y eterno tributo a la historia argentina.
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Boca ya se aseguró su boleto a la gran final del certamen continental, donde buscará una nueva estrella internacional. El encuentro decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el imponente Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
El rival del Xeneize saldrá del ganador de la llave de semifinales que protagonizan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. En el partido de ida, el conjunto brasileño dio un paso gigante al imponerse por un contundente 3-0 en condición de visitante, perfilándose como el máximo candidato a definir el título frente al conjunto argentino en tierras colombianas.
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