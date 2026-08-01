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De visitante, Argentinos se impuso por 1-0 ante Belgrano, que se quedó con uno menos

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Tras golear a Estudiantes (RC), el Bicho continúa con puntaje perfecto luego de derrotar al Pirata en Córdoba. Los detalles en la nota.

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Argentinos Juniors se consolida en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Belgrano, en uno de los encuentros más destacados de la tercera fecha.

El partido se disputó desde las 18 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba. Fue televisado por TNT Sports y tuvo a Andrés Gariano como juez principal.

Belgrano vs. Argentinos: minuto a minuto

Final del partido: Argentinos venció por 1-0 a Belgrano

Comenzó el segundo tiempo

Entretiempo: Argentinos se impone 1-0 ante Belgrano

Comenzó Belgrano vs. Argentinos: resultado en vivo

Cómo llegan Belgrano y Argentinos a este duelo

El "Bicho" llega como uno de los líderes del grupo tras conseguir puntaje ideal en sus dos primeras presentaciones. El conjunto de La Paternal debutó con un triunfo por 3 a 2 sobre Sarmiento en Junín y luego ratificó su gran inicio al golear 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local. Ahora intentará prolongar su invicto y mantenerse en la cima de la tabla.

Belgrano, por su parte, afrontará su segunda presentación en el certamen luego de haber quedado libre en la fecha pasada debido a la participación de Tigre en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Pirata", campeón del Torneo Apertura luego de vencer a River en la final, había comenzado el Clausura con una victoria por 2 a 1 frente a Rosario Central en Alberdi y buscará volver a sumar de a tres para alcanzar a los puestos de vanguardia de la Zona B.

Formaciones de Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 18:00.
  • Estadio: Julio César Villagra.
  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • TV: TNT Sports.

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