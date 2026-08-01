EN VIVOFecha 3
De visitante, Argentinos se impuso por 1-0 ante Belgrano, que se quedó con uno menos
MinutoUno
Tras golear a Estudiantes (RC), el Bicho continúa con puntaje perfecto luego de derrotar al Pirata en Córdoba. Los detalles en la nota.
EN VIVO
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20:08
Final del partido: Argentinos venció por 1-0 a Belgrano
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19:11
Comenzó el segundo tiempo
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18:52
Entretiempo: Argentinos se impone 1-0 ante Belgrano
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18:03
Comenzó Belgrano vs. Argentinos: resultado en vivo
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17:58
Cómo llegan Belgrano y Argentinos a este duelo
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17:57
Formaciones de Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
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17:57
Horario y televisación
Argentinos Juniors se consolida en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Belgrano, en uno de los encuentros más destacados de la tercera fecha.
El partido se disputó desde las 18 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba. Fue televisado por TNT Sports y tuvo a Andrés Gariano como juez principal.
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