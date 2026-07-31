Un argentino fue detenido en España escusado de asesinar a una mujer
nEl sospechoso, de 60 años, fue arrestado por la Guardia Civil a diez días del crimen. Habría intentado quitarse la vida antes de ser capturado.
Un ciudadano argentino fue detenido este viernes en un pueblo de la provincia de Málaga, España, acusado de ser el presunto autor del asesinato de una mujer de 45 años de nacionalidad húngara, cuyo cuerpo fue hallado hace diez días en su vivienda con un corte en el cuello.
El arresto se produjo en la localidad malagueña de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros de Benahavís, donde ocurrió el crimen. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, el hombre, de 60 años, habría intentado quitarse la vida cuando los agentes de la Guardia Civil se disponían a detenerlo, aunque finalmente fue reducido y quedó a disposición de la Justicia.
Un grito desgarrador y la fuga: así descubrieron el crimen
El homicidio fue descubierto durante la mañana del 21 de julio, luego de que un vecino llamara a las autoridades para alertar sobre una posible agresión en una vivienda del complejo residencial Los Arqueros, en Benahavís. Según relató, había escuchado un grito desgarrador proveniente del interior de la casa y, pocos minutos después, vio salir a un hombre que escapó del lugar a toda velocidad a bordo de un vehículo.
Cuando los efectivos de la Guardia Civil y el personal de emergencias llegaron al domicilio encontraron a la mujer ya sin vida. De acuerdo con las primeras pericias, la víctima estaba tendida sobre un charco de sangre y presentaba una herida de arma blanca en el cuello que le provocó la muerte.
Quién era la víctima y qué se sabe de la relación con el argentino detenido
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima, identificada como Melinda, le había alquilado una habitación al ciudadano argentino, con quien habría mantenido una relación durante la pandemia. El sospechoso llevaba alrededor de dos meses instalado en Benahavís.
En un primer momento, la investigación descartó que se tratara de un caso de violencia de género. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que "no hay constatada una relación de pareja, expareja o sentimental entre la persona sospechosa y la mujer". Además, indicó que esa conclusión surgía de los testimonios reunidos durante la investigación, especialmente del de la hija de la víctima.
"No estamos hablando de personas desconocidas; había un nivel de conocimiento entre ambos", sostuvo Fernández, al descartar también la hipótesis de un robo con violencia como móvil del crimen.
Mientras tanto, se espera que se difundan los resultados definitivos de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. No obstante, medios españoles indicaron que el presunto asesino habría utilizado un cúter para atacar a la mujer.
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