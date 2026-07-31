Un argentino fue detenido en España escusado de asesinar a una mujer

En un primer momento, la investigación descartó que se tratara de un caso de violencia de género. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que "no hay constatada una relación de pareja, expareja o sentimental entre la persona sospechosa y la mujer". Además, indicó que esa conclusión surgía de los testimonios reunidos durante la investigación, especialmente del de la hija de la víctima.

"No estamos hablando de personas desconocidas; había un nivel de conocimiento entre ambos", sostuvo Fernández, al descartar también la hipótesis de un robo con violencia como móvil del crimen.

Mientras tanto, se espera que se difundan los resultados definitivos de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. No obstante, medios españoles indicaron que el presunto asesino habría utilizado un cúter para atacar a la mujer.