EN VIVOTorneo Clausura
Definición de la Tabla Anual EN VIVO entre Boca, Argentinos y Rosario Central: qué necesitan y minuto a minuto
MinutoUno
El Torneo Clausura tiene este sábado su última fecha, con tres equipos pujando por quedarse con el título de la Tabla Anual.
La Liga Profesional 2026 llega a su capítulo final con una definición al rojo vivo. Tras el triunfazo ante River en el Superclásico, Boca Juniors arranca la última fecha del Torneo Clausura en lo más alto de la tabla anual, aunque la lucha por el título acumulado es mano a mano con Argentinos Juniors y Rosario Central.
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