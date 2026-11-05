River ganó y se ilusiona: así quedaron la Tabla Anual 2026 y los cruces de octavos del Clausura
River venció 2-0 a Aldosivi, quedó 6º en la Tabla Anual con 55 puntos y, por ahora, recibirá a Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura.
River le ganó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y llegó a 55 puntos en la Tabla Anual 2026. Con eso se ubica 6º, en zona de Copa Sudamericana, a solo un punto de Vélez e Independiente Rivadavia y a cuatro de Rosario Central, el último que hoy entra a la Libertadores por esta vía. La fecha 16 del Torneo Clausura recién empezó, así que tanto la tabla como los cruces de octavos son provisorios hasta que se jueguen los partidos que faltan.
Con su partido ya jugado, el Millonario no puede sumar más en la fase regular. Los 59 puntos del Canalla, tercero y último en zona de Libertadores por la Tabla Anual, quedan fuera de su alcance. El Millonario solo puede mejorar su puesto si Vélez o Independiente Rivadavia no suman en sus partidos, y aun así seguiría en zona de Sudamericana.
Por eso, el camino más directo hacia la Libertadores es ganar el Torneo Clausura. En el arranque de los playoffs, el triunfo sirvió como impulso: llegó después de la derrota en el Superclásico y con dos goles en el segundo tiempo, de Lucas Beltrán (de penal) y Ángel Correa.
Así está la Tabla Anual del Torneo Clausura
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El cruce de River todavía puede cambiar: Lanús cierra su participación en la fase regular el domingo 8 de noviembre ante Central Córdoba. El resultado de ese partido y el del resto de la fecha van a definir las posiciones finales.
El equipo de Leonardo Ponzio llega con el triunfo como impulso después de la derrota en el Superclásico. Los goles fueron de Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa. Si mantiene el cuarto puesto en la Zona B, jugará de local en el Monumental.
Cómo están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
- Instituto vs. Sarmiento de Junín
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Independiente
- Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
- River Plate vs. Lanús
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