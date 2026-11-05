River ganó y se ilusiona: así quedaron la Tabla Anual 2026 y los cruces de octavos del Clausura

River le ganó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y llegó a 55 puntos en la Tabla Anual 2026. Con eso se ubica 6º, en zona de Copa Sudamericana, a solo un punto de Vélez e Independiente Rivadavia y a cuatro de Rosario Central, el último que hoy entra a la Libertadores por esta vía. La fecha 16 del Torneo Clausura recién empezó, así que tanto la tabla como los cruces de octavos son provisorios hasta que se jueguen los partidos que faltan.