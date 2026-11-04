¿Cuántos títulos puede ganar Boca? Noviembre, el mes que define el año del Xeneize

Boca llega al tramo final de 2026 con chances en cuatro frentes. El equipo de Rodolfo Arruabarrena puede quedarse con la Tabla Anual, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, y buena parte de esas definiciones se juegan en noviembre. El Vasco insiste en que el Xeneize todavía no ganó nada, pero los títulos de Boca están al alcance de la mano.