¿Cuántos títulos puede ganar Boca? Noviembre, el mes que define el año del Xeneize
Boca pelea la Tabla Anual, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura: el calendario de un cierre de año que puede dejar cuatro títulos.
Boca llega al tramo final de 2026 con chances en cuatro frentes. El equipo de Rodolfo Arruabarrena puede quedarse con la Tabla Anual, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, y buena parte de esas definiciones se juegan en noviembre. El Vasco insiste en que el Xeneize todavía no ganó nada, pero los títulos de Boca están al alcance de la mano.
La primera chance llega el sábado 7 de noviembre en la Bombonera ante Defensa y Justicia. Si gana, será campeón de la Anual. Para ese partido, el Vasco podría recuperar a Tomás Aranda, que se entrena a la par tras la fractura de peroné y todavía no tiene confirmada su presencia en el banco.
Copa Argentina y Sudamericana: dos finales en el horizonte para Boca
En la Copa Argentina, el Xeneize enfrentará a Banfield por las semifinales el 14 de noviembre. Si avanza, jugará la final por el título. Una semana después, el 21 de noviembre, llegará la cita más importante: la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, la posibilidad de cerrar el año con una corona internacional.
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Los playoffs del Torneo Clausura
El cuarto frente es el torneo local. Boca disputará los playoffs del Clausura, que se reanudan después de la fecha FIFA con los octavos de final. Hay que ganar cuatro cruces seguidos para ser campeón. Este es el resumen de lo que se le viene:
- Tabla Anual: Defensa y Justicia, el 7 de noviembre, en la Bombonera.
- Copa Argentina: semifinal ante Banfield, el 14 de noviembre.
- Copa Sudamericana: final ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre.
- Torneo Clausura: octavos de final, después de la fecha FIFA.
El equipo llega con envión: en octubre sumó 10 de 12 puntos en el torneo local, terminó invicto y Arruabarrena fue elegido como el mejor entrenador del mes por la Liga Profesional. A eso se suma el 1-0 ante River en el Superclásico.
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