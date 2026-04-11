Deportivo Riestra vs. Instituto por el Torneo Apertura: resultado en vivo

Resultado en vivo de Deportivo Riestra vs. Instituto por el Torneo Apertura
EN VIVOFecha 14
Desde las 15 de este sábado, el Malevo recibe a la Gloria en el Guillermo Laza, en búsqueda de un triunfo que lo saque del fondo de la Zona A.
Este sábado a las 15:00, Deportivo Riestra recibe a Instituto en el Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura. Ambos afuera de los playoffs, el local la tiene más difícil, dado que se ubica en la última posición de la Zona A.
El "Malevo" atraviesa un presente dual: mientras celebra su histórico estreno internacional tras igualar 0-0 con Palestino por Sudamericana, en el plano local sigue sin ganar (7 empates y 5 derrotas). El debut de Guillermo Duró en el torneo doméstico -tras la salida de Benítez- se da justo antes del trascendental viaje a Porto Alegre para enfrentar a Gremio el próximo martes.
Por el contrario, la "Gloria" de Diego Flores vive un gran momento. Con cinco victorias en nueve partidos y tras quitarle el invicto a Defensa y Justicia, el conjunto cordobés se ubica 11° con 14 unidades. A solo tres puntos de la zona de playoffs, los de Alta Córdoba intentarán capitalizar la distracción internacional de Riestra para meterse en la pelea directa por la clasificación.
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