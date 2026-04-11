Deportivo Riestra vs. Instituto por el Torneo Apertura: resultado en vivo

Por el contrario, la "Gloria" de Diego Flores vive un gran momento. Con cinco victorias en nueve partidos y tras quitarle el invicto a Defensa y Justicia, el conjunto cordobés se ubica 11° con 14 unidades. A solo tres puntos de la zona de playoffs, los de Alta Córdoba intentarán capitalizar la distracción internacional de Riestra para meterse en la pelea directa por la clasificación.