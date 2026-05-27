Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente del Valle vs. Rosario Central

Rosario Central se juega una parada brava y clave en la altura de Ecuador. Este miércoles, a partir de las 19:00, el Canalla visitará a Independiente del Valle por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a los octavos de final, pero en el Estadio Banco Guayaquil estará en juego nada menos que el primer puesto de la zona.