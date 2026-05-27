Del Messenger a TikTok: todo lo que cambió desde la última final de los New York Knicks

whatsapp WhatsApp

No existían ni el iPhone ni WhatsApp

La última vez que los Knicks llegaron a una final todavía faltaban ocho años para el primer iPhone. Los teléfonos celulares servían básicamente para llamar y mandar SMS, sacar fotos era un lujo extraño y nadie imaginaba todavía que algún día existirían aplicaciones para pedir comida, taxis o ver partidos desde el teléfono. WhatsApp, Spotify, Netflix y Zoom directamente no existían. Tampoco la idea de vivir permanentemente conectados a una pantalla portátil.

Las redes sociales eran ciencia ficción

Hoy parece imposible imaginarlo, pero en 1999 no había historias de Instagram, videos virales ni discusiones eternas en X. El concepto mismo de “influencer” todavía no existía y TikTok estaba a una distancia temporal parecida a la de los autos voladores. El MSN Messenger recién aparecería meses más tarde y durante años se convertiría en uno de los grandes rituales adolescentes de internet: zumbidos, estados de ánimo y conversaciones eternas después del colegio.

jordan Michael Jordan

El mundo del deporte era otro planeta

Michael Jordan acababa de retirarse por segunda vez y LeBron James era apenas un chico de escuela primaria. Lionel Messi tenía 12 años. Manu Ginóbili aún no había debutado en la NBA y Lionel Scaloni seguía siendo jugador profesional. Además, la NBA todavía se veía muchísimo más por televisión que por internet y mirar highlights dependía de esperar programas deportivos o conseguir VHS y DVD´s.

Argentina también era otra

En 1999 gobernaba Carlos Menem y la convertibilidad todavía seguía vigente. La mayoría de las personas pagaba todo en efectivo, usar tarjetas no era tan común y el delivery llegaba por teléfono fijo. Todavía era habitual revelar fotos, alquilar películas en VHS y memorizar números de teléfono. Pedir indicaciones en la calle era completamente normal porque el GPS en celulares todavía no existía.