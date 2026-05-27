Del Messenger a TikTok: todo lo que cambió desde la última final de los New York Knicks
New York Knicks volvieron a las Finales de la NBA después de 27 años y el dato funciona también como una cápsula del tiempo: en 1999 el mundo era directamente otro.
La última vez que los Knicks jugaron unas Finales de la NBA todavía existían los videoclubes, internet hacía ruido antes de conectarse y faltaban años para que aparecieran los celulares inteligentes, las redes sociales y las plataformas de streaming. Entre aquella serie perdida ante San Antonio Spurs en 1999 y este regreso en 2026 pasaron casi tres décadas. Y el mundo, literalmente, se transformó por completo.
Internet todavía hacía ruido
En 1999 conectarse a internet implicaba ocupar la línea telefónica de la casa y escuchar el clásico sonido metálico del dial-up antes de entrar a la web. Google recién empezaba a crecer y todavía faltaban años para que aparecieran YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y prácticamente todas las plataformas que hoy dominan la vida cotidiana.
En Argentina ni siquiera habían explotado todavía los cibercafés como fenómeno masivo y bajar una canción podía tardar horas enteras. Había gente que dejaba descargando un MP3 durante toda la noche.
No existían ni el iPhone ni WhatsApp
La última vez que los Knicks llegaron a una final todavía faltaban ocho años para el primer iPhone. Los teléfonos celulares servían básicamente para llamar y mandar SMS, sacar fotos era un lujo extraño y nadie imaginaba todavía que algún día existirían aplicaciones para pedir comida, taxis o ver partidos desde el teléfono. WhatsApp, Spotify, Netflix y Zoom directamente no existían. Tampoco la idea de vivir permanentemente conectados a una pantalla portátil.
Las redes sociales eran ciencia ficción
Hoy parece imposible imaginarlo, pero en 1999 no había historias de Instagram, videos virales ni discusiones eternas en X. El concepto mismo de “influencer” todavía no existía y TikTok estaba a una distancia temporal parecida a la de los autos voladores. El MSN Messenger recién aparecería meses más tarde y durante años se convertiría en uno de los grandes rituales adolescentes de internet: zumbidos, estados de ánimo y conversaciones eternas después del colegio.
El mundo del deporte era otro planeta
Michael Jordan acababa de retirarse por segunda vez y LeBron James era apenas un chico de escuela primaria. Lionel Messi tenía 12 años. Manu Ginóbili aún no había debutado en la NBA y Lionel Scaloni seguía siendo jugador profesional. Además, la NBA todavía se veía muchísimo más por televisión que por internet y mirar highlights dependía de esperar programas deportivos o conseguir VHS y DVD´s.
Argentina también era otra
En 1999 gobernaba Carlos Menem y la convertibilidad todavía seguía vigente. La mayoría de las personas pagaba todo en efectivo, usar tarjetas no era tan común y el delivery llegaba por teléfono fijo. Todavía era habitual revelar fotos, alquilar películas en VHS y memorizar números de teléfono. Pedir indicaciones en la calle era completamente normal porque el GPS en celulares todavía no existía.
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