Lionel Scaloni contó cómo son las conversaciones con Chiqui Tapia sobre su futuro en la Selección Argentina
El técnico campeón del mundo volvió a referirse a su continuidad en la Selección Argentina y dejó señales claras sobre el vínculo que mantiene con Claudio Tapia de cara al Mundial 2026.
Desde hace bastante tiempo, cada declaración pública de Lionel Scaloni termina generando la misma sensación alrededor de la Selección Argentina: la idea de que cualquier frase puede abrir nuevamente el debate sobre cuánto más se extenderá este ciclo histórico. Aquella confesión después del triunfo ante Brasil en el Maracaná, cuando reconoció que necesitaba detenerse a pensar algunas cosas relacionadas con su continuidad, dejó una marca que todavía sigue apareciendo cada vez que habla.
Sin embargo, en esta oportunidad el entrenador se mostró mucho más sereno y dio a entender que el panorama está lejos de cualquier escenario conflictivo. “Con Chiqui hablo prácticamente todos los días”, explicó Scaloni en diálogo con la periodista Narella Senra, haciendo referencia a las charlas permanentes que mantiene con Claudio Tapia mientras Argentina ya empieza a proyectar el próximo Mundial.
Más allá de las formalidades o de cualquier contrato, hay algo que parece haberse acomodado también en lo emocional. Durante buena parte de 2023 el técnico transmitía cierto cansancio lógico después de haber alcanzado el máximo objetivo posible con la conquista de la 2022 FIFA World Cup. Porque ganar un Mundial no solamente cambia la historia de una selección: también modifica para siempre la vida de quienes quedan al frente de semejante proceso.
Ahora el escenario parece diferente. Scaloni se muestra más liviano, más cómodo con el lugar que ocupa y bastante más enfocado en lo que viene. En la entrevista dejó además una definición que resume perfectamente el momento que atraviesa la Selección: “La Selección necesita seguir compitiendo y seguir estando arriba”.
Y probablemente ahí esté el verdadero desafío de esta etapa. Porque construir un equipo campeón ya era algo dificilísimo; sostenerlo durante años, convivir con la expectativa constante y evitar que todo se desgaste demasiado rápido suele ser todavía más complejo.
La Scaloneta ya trascendió lo estrictamente futbolístico hace rato. Se convirtió en una generación que reconstruyó el vínculo emocional entre la Selección y gran parte de los hinchas argentinos después de décadas de desconfianza, frustraciones y distancia afectiva con la camiseta nacional.
Por eso cada vez que aparece alguna duda sobre Scaloni el impacto es tan fuerte. Porque no se discute solamente un entrenador: también se pone en juego la continuidad de una etapa que para muchísima gente quedó asociada a uno de los momentos más felices de los últimos años.
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