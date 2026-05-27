Lionel Scaloni contó cómo son las conversaciones con Chiqui Tapia sobre su futuro en la Selección Argentina

Más allá de las formalidades o de cualquier contrato, hay algo que parece haberse acomodado también en lo emocional. Durante buena parte de 2023 el técnico transmitía cierto cansancio lógico después de haber alcanzado el máximo objetivo posible con la conquista de la 2022 FIFA World Cup. Porque ganar un Mundial no solamente cambia la historia de una selección: también modifica para siempre la vida de quienes quedan al frente de semejante proceso.

Ahora el escenario parece diferente. Scaloni se muestra más liviano, más cómodo con el lugar que ocupa y bastante más enfocado en lo que viene. En la entrevista dejó además una definición que resume perfectamente el momento que atraviesa la Selección: “La Selección necesita seguir compitiendo y seguir estando arriba”.

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Y probablemente ahí esté el verdadero desafío de esta etapa. Porque construir un equipo campeón ya era algo dificilísimo; sostenerlo durante años, convivir con la expectativa constante y evitar que todo se desgaste demasiado rápido suele ser todavía más complejo.

La Scaloneta ya trascendió lo estrictamente futbolístico hace rato. Se convirtió en una generación que reconstruyó el vínculo emocional entre la Selección y gran parte de los hinchas argentinos después de décadas de desconfianza, frustraciones y distancia afectiva con la camiseta nacional.

Por eso cada vez que aparece alguna duda sobre Scaloni el impacto es tan fuerte. Porque no se discute solamente un entrenador: también se pone en juego la continuidad de una etapa que para muchísima gente quedó asociada a uno de los momentos más felices de los últimos años.