Polémica con el récord de Riestra: el chico de 13 años que había debutado en Racing

“Tenía 13 años, me faltaban aún dos meses para cumplir los 14 y era el más chico del grupo. Yo sabía que tenía el récord pero me lo guardaba para mí, no pensé que pudiera interesarme. Pero sí, yo soy el jugador más joven en debutar en Primera División”, le reconoció el protagonista al diario Clarín.

Embed NI AGÜERO NI APOLONIO...



El Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (C.I.H.F.) descubrió que Carlos Antonio Castriotta es el jugador MÁS JOVEN en debutar en la Primera División argentina.



Fue en 1975 con la camiseta de Racing: ¡tenía 13 años, 9 meses y 23 días! pic.twitter.com/eWKgjlT0Nk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 23, 2024

La presencia de Castriotta en la máxima categoría se dio durante una derrota histórica de la Academia porque cayó en la penúltima fecha del Campeonato Metropolitano de Primera División por 10-0 ante Rosario Central el 14 de agosto de 1975, jornada en la que River se consagró campeón luego de 18 años.

image.png