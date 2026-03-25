San Lorenzo igualó con Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez
De visitante, el "Ciclón" empató ante el "Malevo" en la presentación de su nuevo entrenador.
Deportivo Riestra y San Lorenzo igualaron 1-1 este miércoles en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y en un partido que marcó el debut de Gustavo Álvarez como entrenador del Ciclón.
El encuentro resultaba clave para las aspiraciones de ambos equipos. San Lorenzo necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Riestra busca salir del fondo de la tabla tras un arranque complicado.
En este marco, Antony Alonso abrió la cuenta para el dueño de casa en la primera mitad, mientras que Alexis Cuello, a 12 del final, puso cifras definitivas.
El Malevo llegaba tras perder 1-0 frente a Central Córdoba y todavía no pudo ganar en el campeonato. A pesar del presente irregular, el equipo dirigido por Cristian “Tata” Benítez tiene por delante un desafío histórico en la Copa Sudamericana, donde integrará el Grupo F junto a Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay.
Por su parte, el Ciclón atravesó semanas agitadas luego de la goleada sufrida por 5-2 ante Defensa y Justicia, resultado que marcó el final del ciclo de Damián Ayude como entrenador. Tras analizar distintas opciones, la dirigencia confirmó la llegada de Gustavo Álvarez, quien tuvo un exitoso paso por la Universidad de Chile.
Formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y San Lorenzo
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Datos de Deportivo Riestra vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura
- Hora: 19.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Guillermo Laza
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