San Lorenzo igualó con Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez

El Malevo llegaba tras perder 1-0 frente a Central Córdoba y todavía no pudo ganar en el campeonato. A pesar del presente irregular, el equipo dirigido por Cristian “Tata” Benítez tiene por delante un desafío histórico en la Copa Sudamericana, donde integrará el Grupo F junto a Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay.