Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Deportivo Riestra vs San Lorenzo EN VIVO por Internet
Se juega este miércoles Deportivo Riestra vs San Lorenzo, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Deportivo Riestra y San Lorenzo se enfrentarán este miércoles desde las 19 por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El partido marcará el debut de Gustavo Álvarez como entrenador del Ciclón, que busca recuperarse en el torneo local, mientras el Malevo intentará lograr su primera victoria.
El encuentro se disputará en el estadio Guillermo Laza y será clave para las aspiraciones de ambos equipos. San Lorenzo necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Riestra busca salir del fondo de la tabla tras un arranque complicado.
El Malevo llega tras perder 1-0 frente a Central Córdoba y todavía no pudo ganar en el campeonato. A pesar del presente irregular, el equipo dirigido por Cristian “Tata” Benítez tiene por delante un desafío histórico en la Copa Sudamericana, donde integrará el Grupo F junto a Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay.
El Ciclón atravesó semanas agitadas luego de la goleada sufrida por 5-2 ante Defensa y Justicia, resultado que marcó el final del ciclo de Damián Ayude como entrenador. Tras analizar distintas opciones, la dirigencia confirmó la llegada de Gustavo Álvarez, quien tuvo un exitoso paso por la Universidad de Chile. El entrenador argentino viene de conseguir la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Su debut será ante Riestra, rival con el que también se enfrentará en la próxima instancia de la Copa Argentina.
San Lorenzo llega con confianza luego de golear 5-0 a Deportivo Rincón por los 32avos de final del certamen federal. Sin embargo, Álvarez no podrá contar con Orlando Gill, quien fue convocado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay.
Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y San Lorenzo
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario