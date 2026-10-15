Dura sanción a Juan Sebastián Verón tras el cruce con Darío Herrera en la Supercopa Internacional
Tras ingresar al campo de juego en el duelo contra Rosario Central, el presidente de Estudiantes de La Plata fue penalizado por la AFA.
En la antesala del choque con Flamengo por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibió una dura noticia desde los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino. El Tribunal de Disciplina de la AFA oficializó una sanción para Juan Sebastián Verón y otros integrantes de la dirigencia del club.
Esto es a raíz del turbulento cruce con el arbitraje, ocurrido semanas atrás durante la disputa de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.
Dura sanción a Juan Sebastián Verón tras el cruce con Darío Herrera en la Supercopa Internacional
A través de su boletín oficial, el ente disciplinario resolvió suspender por el término de tres meses al presidente de la institución albirroja. La medida se fundamenta en las imputaciones por "ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad" del partido.
El castigo no recayó únicamente sobre la máxima autoridad del club. Bajo la misma carátula y por idéntico período de noventa días, la AFA sancionó al vicepresidente segundo de la entidad, Pascual Caiella, y al director deportivo, Marcos Angeleri. Asimismo, la resolución contempló un apercibimiento financiero para la institución de La Plata, que deberá abonar una multa económica equivalente al valor de 500 entradas generales.
Qué decía el informe de Darío Herrera sobre el cruce con Verón y otros dirigentes del Pincha
El juez principal del duelo entre Estudiantes y Rosario Central elaboró un informe al que tuvo acceso el medio antes mencionado: "En primer lugar, luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos", comienza relatando Darío Herrera.
"En ese preciso momento, ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral -pero en especial a mi persona- diciéndonos: 'Hijos de re mil putas, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos', además de muchísimos insultos más", añadió.
Seguidamente, indicó: "Ante esta situación, la seguridad policial y varios colaboradores de su club intentaron frenarlo, dado que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, algo que no llegó a concretarse".
"Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: 'Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos' y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial", sumó.
Y reveló: "A continuación, el señor Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un 'corruptos hijos de puta'. Posteriormente, luego de la premiación y mientras nos dirigíamos al vestuario, continuaban los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata".
"Finalmente, en cuanto al cierre, dejo constancia de que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios, si bien no pudimos observar nada debido a que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha escoltado por la seguridad policial", concluyó al respecto del cruce con la dirigencia de Estudiantes.
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