Video: el saludo entre Juan Sebastián Verón y Chiqui Tapia tras el subcampeonato de Estudiantes
En la premiación tras el triunfo de Palmeiras, Juan Sebastián Verón saludó a Claudio Tapia, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino.
La ceremonia de premiación posterior a la final de la Copa Libertadores 2026, en la que Palmeiras se impuso ante Estudiantes de La Plata en Montevideo, dejó como una de las imágenes institucionales de la jornada el saludo entre Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia.
El presidente de la AFA integró el grupo de dirigentes que repartió las medallas al plantel subcampeón y al equipo campeón, instancia en la que coincidió cara a cara con el máximo referente del club platense.
Junto al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Claudio Tapia participó del protocolo oficial organizado tras el pitazo final en el Estadio Centenario.
Al pasar frente a las autoridades, Verón saludó formalmente con un apretón de manos tanto a Infantino y Domínguez como al presidente de la AFA, en un intercambio breve acorde al marco ceremonial de la definición.
Cómo fue el paso de Juan Sebastián Verón y Estudiantes por la premiación junto a Tapia, Domínguez e Infantino
La escena captada por la transmisión oficial cerró una semana en la que la presencia de ambos dirigentes en territorio uruguayo había concentrado la atención institucional del fútbol argentino:
-
Un gesto estrictamente protocolar: tras el encuentro ante Palmeiras, Juan Sebastián Verón acompañó a la delegación de Estudiantes en la recepción de las medallas de subcampeón y cumplió con el saludo formal hacia Claudio Tapia, sin gestos adicionales ni diálogo prolongado.
Presencia de las máximas autoridades: la entrega de premios contó con la participación conjunta de Alejandro Domínguez (Conmebol), Gianni Infantino (FIFA) y Claudio Tapia (AFA), quienes luego hicieron entrega del trofeo al conjunto brasileño.
Contexto institucional: luego de haber compartido sin fotos conjuntas la cena oficial previa organizada por la Conmebol en Montevideo, el saludo sobre el campo de juego marcó el cierre de la agenda oficial de ambos directivos en el torneo continental.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario