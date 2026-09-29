Revelan el lapidario informe de Darío Herrera sobre Juan Sebastián Verón: "Hay que matarlos a todos"

"Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: 'Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos' y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial", sumó.

Y reveló: "A continuación, el señor Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un 'corruptos hijos de puta'. Posteriormente, luego de la premiación y mientras nos dirigíamos al vestuario, continuaban los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata".

"Finalmente, en cuanto al cierre, dejo constancia de que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios, si bien no pudimos observar nada debido a que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha escoltado por la seguridad policial", concluyó al respecto del cruce con la dirigencia de Estudiantes.

Qué indicó Darío Herrera sobre las expulsiones de Sández y Iacovich

En relación al jugador de Rosario Central, manifestó: "Expulsado del juego en 90+5. min por conducta violenta. Dicho jugador fue expulsado por incitar a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de la Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos. Luego de este acto terminó agrediéndose con un adversario a través de golpes de puño. Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador".

En tanto, sobre Iacovich sostuvo: "Expulsado del juego en 90+5. min Conducta violenta, dicho jugador agredió físicamente a un adversario en un tumulto generalizado el cual tuvo que ser separado por compañeros y personas del cuerpo técnico de Estudiantes de la Plata; la agresión fue por golpes de puño y patadas".