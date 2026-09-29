Revelan el lapidario informe de Darío Herrera sobre Juan Sebastián Verón: "Hay que matarlos a todos"
De acuerdo a lo revelado, el árbitro del duelo entre Estudiantes y Rosario Central denunció graves insultos por parte del presidente del Pincha.
Luego del tumultuoso final en Santiago del Estero, donde Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes de La Plata, salieron a la luz los detalles del lapidario informe elaborado por el juez principal, Darío Herrera, quien mantuvo un duro cruce con Juan Sebastián Verón.
De acuerdo a lo revelado por El Gráfico, el documento detalla los graves desmanes ocurridos durante los minutos finales del encuentro y tras el pitazo final entre jugadores, dirigentes y la terna arbitral. Este reporte arbitral resulta una pieza clave para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Tribunal de Disciplina, organismos que ya evalúan el expediente para determinar las suspensiones y sanciones correspondientes a los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos involucrados.
Qué dice el lapidario informe de Darío Herrera sobre Juan Sebastián Verón
Tras lo ocurrido, el juez principal del duelo elaboró un informe al que tuvo acceso el medio antes mencionado: "En primer lugar, luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos", comienza relatando Darío Herrera.
"En ese preciso momento, ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral -pero en especial a mi persona- diciéndonos: 'Hijos de re mil putas, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos', además de muchísimos insultos más", añadió.
Seguidamente, indicó: "Ante esta situación, la seguridad policial y varios colaboradores de su club intentaron frenarlo, dado que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, algo que no llegó a concretarse".
"Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: 'Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos' y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial", sumó.
Y reveló: "A continuación, el señor Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un 'corruptos hijos de puta'. Posteriormente, luego de la premiación y mientras nos dirigíamos al vestuario, continuaban los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata".
"Finalmente, en cuanto al cierre, dejo constancia de que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios, si bien no pudimos observar nada debido a que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha escoltado por la seguridad policial", concluyó al respecto del cruce con la dirigencia de Estudiantes.
Qué indicó Darío Herrera sobre las expulsiones de Sández y Iacovich
En relación al jugador de Rosario Central, manifestó: "Expulsado del juego en 90+5. min por conducta violenta. Dicho jugador fue expulsado por incitar a la violencia cruzando por frente al banco de suplentes del club Estudiantes de la Plata y hacerle gestos obscenos y ofensivos. Luego de este acto terminó agrediéndose con un adversario a través de golpes de puño. Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador".
En tanto, sobre Iacovich sostuvo: "Expulsado del juego en 90+5. min Conducta violenta, dicho jugador agredió físicamente a un adversario en un tumulto generalizado el cual tuvo que ser separado por compañeros y personas del cuerpo técnico de Estudiantes de la Plata; la agresión fue por golpes de puño y patadas".
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