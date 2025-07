Durísima sanción a hinchas de All Boys por expresiones antisemitas en el partido ante Atlanta

A raíz de todo ello, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicó una durísima sanción a los hinchas que protagonizaron los hechos, identificándolos e incorporándolos al sistema Tribuna Segura, por lo que no podrán ingresar a ningún estadio del país durante los próximos cuatro años, la pena máxima contemplada para este tipo de infracciones.

El subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, Juan Manuel Castrilli, confirmó que se está evaluando también la responsabilidad administrativa del club organizador, y advirtió: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y estamos analizando aplicar una sanción ejemplar en relación a estos hechos a los radicalizados”.

La Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Discriminación, a cargo de la Dra. Andrea Scanga, ya recibió material fílmico aportado por la Ciudad para avanzar con la investigación penal.

Denuncia penal del Ministerio de Seguridad de la Nación

Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investiguen los hechos y se adopten las medidas correspondientes, a través de los directores de Seguridad en Eventos Deportivos y de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Franco Berlín y Fernando Oscar Soto, respectivamente.

“Si bien se labraron actuaciones por infracciones al Código Contravencional de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad entiende que estos hechos configuran delitos de acción pública y constituyen actos discriminatorios contemplados en la Ley N° 23.592, que sanciona los delitos motivados por odio racial, religioso o nacional. Asimismo, podrían encuadrar en los delitos de intimidación pública previstos en los artículos 211 y 212 del Código Penal”, se indica en la denuncia.

Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) repudió enérgicamente lo sucedido con un comunicado oficial y anunció la apertura de un expediente disciplinario. “Eso no es folclore, eso es discriminación. Y desde la AFA seguiremos luchando día a día para que la fiesta del fútbol argentino se desarrolle en un marco de respeto y paz”.

El texto lleva las firmas del presidente Claudio Tapia y la Comisión de Gobernanza, Transparencia e Integridad, y se espera en los próximos días una resolución del Tribunal de Disciplina, que podría derivar en una sanción deportiva para All Boys.

No fue la primera: ¿será la última...?

all boys imagen de los hechos de 2024.jpg Imagen de los hechos ocurridos en 2024.

La de este domingo no fue la primera vez -y tal vez no se la última- que hinchas de All Boys y el club son reprendidos o directamente sancionados por expresiones antisemitas durante un encuentro con sus rivales de Atlanta.

Por ejemplo, en junio del año pasado cinco hinchas de la institución de Floresta recibieron duras sanciones por la misma razón: Gastón Ezequiel Panzini (45 años) con cuatro años sin poder ingresar a las canchas “por portar un ataúd con los colores de la bandera de Israel”, según detalló el Ministerio de Seguridad porteño.

Los otros cuatro simpatizantes del Albo recibieron un castigo de un año sin poder acudir a las canchas por distintas infracciones: Claudio Marcelo Ojeda (49 años), Lucas Leonel Calbanese (22), Gustavo Omar del Canto (26) y Leonardo Ulises Di Lorenzo (47).

Además, el club fue comprometido a “desarrollar acciones reparatorias, formativas y de concientización”, de acuerdo con el comunicado del ministerio de Seguridad porteño.