Ecuador vs. Selección Argentina por las Eliminatorias: minuto a minuto

El historial entre Argentina y Ecuador

La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta. En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.