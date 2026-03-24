Laporta reaviva la polémica y elige a gloria del Barcelona por encima de Messi: "Fue el mejor de la historia"

Recientemente, el exentrenador y compañero de Leo, Xavi, reveló en una entrevista que fue el propio Laporta quien le cerró las puertas a un posible retorno del "10" cuando aún había chances de concretarlo.

laporta messi

Para gran parte de la hinchada, Messi cambió la historia del Barcelona para siempre, llevándolo a la cima del mundo. Que el máximo mandatario de la institución elija a Johan por sobre el argentino reaviva una polémica que combina nostalgia, estrategia política y una profunda división sobre quién es el verdadero arquitecto de la grandeza del Barça contemporáneo.