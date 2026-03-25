Francisco Cerúndolo venció a Ugo Humbert y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami
El bonaerense se impuso 6-4 y 6-3 y sigue en carrera. Tomás Etcheverry no pudo con Tommy Paul y quedó eliminado.
La jornada de octavos de final en el Masters 1000 de Miami dejó un saldo dispar para el tenis argentino. Mientras Francisco Cerúndolo ratificó su excelente presente y su mística en este torneo al avanzar a los cuartos de final, Tomás Etcheverry no pudo ante la solidez del local Tommy Paul y se despidió del certamen estadounidense.
El bonaerense Cerúndolo, actual raqueta número uno de la Argentina, volvió a demostrar por qué se siente tan cómodo en las canchas de Florida. Tras el impacto que significó eliminar a Daniil Medvedev en la ronda previa, mantuvo el nivel y la concentración para superar al francés Ugo Humbert.
Fue victoria por 6-4 y 6-3 en la cancha Grandstand, consiguiendo la cuarta vez en cinco participaciones que Francisco logra meterse entre los ocho mejores del torneo, una efectividad asombrosa en esta superficie.
Este miércoles buscará el pase a semifinales frente al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (3) y Quentin Halys.
Tomás Etcheverry: final del camino ante Tommy Paul
La otra cara de la moneda fue para el platense Tomás Etcheverry, quien enfrentó un compromiso sumamente exigente ante un rival que se agranda ante su público. El estadounidense Tommy Paul impuso condiciones desde el inicio y no le dio oportunidades al argentino para entrar en partido.
En este caso, fue caída por 6-1 y 6-3 para el argentino. Paul aprovechó la velocidad de la pista y el empuje de las tribunas para cerrar el pase a cuartos de final de manera contundente, terminando así con la buena racha que traía el tenista argentino en el torneo.
Con estos resultados, las esperanzas argentinas en el cuadro de singles masculino quedan depositadas exclusivamente en Cerúndolo, quien intentará seguir escalando en uno de los torneos más importantes del calendario de la ATP.
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