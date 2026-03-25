Francisco Cerúndolo venció a Ugo Humbert y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

Tomás Etcheverry: final del camino ante Tommy Paul

La otra cara de la moneda fue para el platense Tomás Etcheverry, quien enfrentó un compromiso sumamente exigente ante un rival que se agranda ante su público. El estadounidense Tommy Paul impuso condiciones desde el inicio y no le dio oportunidades al argentino para entrar en partido.

En este caso, fue caída por 6-1 y 6-3 para el argentino. Paul aprovechó la velocidad de la pista y el empuje de las tribunas para cerrar el pase a cuartos de final de manera contundente, terminando así con la buena racha que traía el tenista argentino en el torneo.

Con estos resultados, las esperanzas argentinas en el cuadro de singles masculino quedan depositadas exclusivamente en Cerúndolo, quien intentará seguir escalando en uno de los torneos más importantes del calendario de la ATP.