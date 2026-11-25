A los 15 minutos del primer tiempo, el árbitro Luis Lobo Medina cobró penal por una mano de Ezequiel Bonifacio después de un centro. El campeón del mundo se hizo cargo y a los 18 minutos lo cambió por gol con un remate fuerte para el 1-0. Antes del descanso, el arquero Emanuel Gómez Riga mantuvo con vida a la Lepra con una atajada clave. En el complemento, a los 7 minutos, Merentiel amplió la diferencia y puso el 2-0 definitivo.