¡GOL DE BOCA QUE PONE EL 2-0 EN LA BOMBONERA!
Miguel Merentiel apareció adentro del área a los 7 minutos del segundo tiempo y estiró la ventaja.
EN VIVOTorneo Clausura
Con goles de Paredes, de penal, y Merentiel, Boca eliminó a la Lepra en la Bombonera y recibirá a Gimnasia el domingo 29 a las 22 por los cuartos.
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Boca le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los goles fueron de Leandro Paredes, de penal, y de Miguel Merentiel. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá ahora a Gimnasia y Esgrima La Plata en el mismo estadio.
El Xeneize llegó a este cruce días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Fue el último de los ocho partidos de octavos y completó el cuadro de cuartos.
A los 15 minutos del primer tiempo, el árbitro Luis Lobo Medina cobró penal por una mano de Ezequiel Bonifacio después de un centro. El campeón del mundo se hizo cargo y a los 18 minutos lo cambió por gol con un remate fuerte para el 1-0. Antes del descanso, el arquero Emanuel Gómez Riga mantuvo con vida a la Lepra con una atajada clave. En el complemento, a los 7 minutos, Merentiel amplió la diferencia y puso el 2-0 definitivo.
El partido se jugará el domingo 29 de noviembre a las 22 en la Bombonera. Boca es local porque terminó segundo en la Zona A, mientras que Gimnasia fue tercero en la Zona B. El Lobo platense, dirigido por el "Pata" Pereyra, llega después de eliminar a Newell's por 4-2 en el alargue en el Bosque. En la fase regular sumó 31 puntos, con nueve triunfos y cuatro empates.
La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. Boca, que además es el campeón de la Tabla Anual, busca cerrar el año con un nuevo título.
Horario y TV: El encuentro comenzará a las 21:00 y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. El arbitraje principal en el estadio Alberto J. Armando estará a cargo de Luis Lobo Medina.
Novedades en el Xeneize: En medio del clima festivo por la obtención de la Copa Sudamericana —con pasacalles de agradecimiento en las inmediaciones del estadio—, Rodolfo Arruabarrena realiza una sola variante: ingresa Tomás Belmonte en lugar de Santiago Ascacibar, preservado por una cuestión física.
Agenda cargada: En la previa del partido, también se confirmó que el conjunto de la Ribera disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
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