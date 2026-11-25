Un gesto marcó la previa del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Los futbolistas del conjunto visitante realizaron el pasillo de honor para homenajear al plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, que viene de consagrarse campeón de la tabla anual del fútbol argentino y de levantar el trofeo de la Copa Sudamericana el sábado pasado frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.