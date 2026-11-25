VIDEO: Así fue el pasillo de honor para Boca de Independiente Rivadavia antes del cruce por octavos de final
Los futbolistas de la Lepra formaron el corredor de aplausos en el ingreso del campeón de la tabla anual y de la Copa Sudamericana. Boca celebró ante su gente.
Un gesto marcó la previa del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Los futbolistas del conjunto visitante realizaron el pasillo de honor para homenajear al plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, que viene de consagrarse campeón de la tabla anual del fútbol argentino y de levantar el trofeo de la Copa Sudamericana el sábado pasado frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.
Cómo fue el homenaje de la Lepra mendocina al equipo del Vasco
En medio de un clima festivo en el estadio Alberto J. Armando, la salida de los equipos al campo de juego estuvo acompañada por un doble reconocimiento al presente del conjunto azul y oro:
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El corredor de aplausos en el césped: al saltar a la cancha, los jugadores de Independiente Rivadavia se formaron en dos hileras enfrentadas y aplaudieron el ingreso de los futbolistas xeneizes, quienes atravesaron el pasillo pisando una lona con la imagen del trofeo correspondiente al campeón de la tabla anual.
Fiesta internacional en La Bombonera: el homenaje del rival se sumó al recibimiento especial preparado por el club de la Ribera, que incluyó pirotecnia, ovaciones de las tribunas y el despliegue de banderas conmemorativas con los títulos internacionales conquistados por la institución a lo largo de su historia.
Un cruce mano a mano por el pase a cuartos de final
Tras los festejos previos, ambos equipos dieron inicio al duelo eliminatorio correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, encuentro que cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina y José Carreras en el VAR. La serie se define a partido único en La Bombonera y el ganador avanzará directamente a los cuartos de final del certamen, instancia en la que ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata.
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