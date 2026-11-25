Polémica: fuerte planchazo sin roja ni VAR que desató la furia de Independiente Rivadavia ante Boca
Con Boca arriba 1-0, Leandro Lozano metió un planchazo a Fernández sin roja ni revisión del VAR, desatando la bronca de Alfredo Berti.
Antes del cierre de la primera mitad, se produjo una jugada polémica y de alto voltaje que encendió la indignación de Independiente Rivadavia frente a Boca: con el marcador 1-0, el uruguayo Leandro Lozano le aplicó un planchazo en el tobillo a Matías Fernández que dejó al futbolista muy sentido.
Sin embargo, el árbitro sancionó solo la falta sin mostrar tarjeta y tampoco intervino el VAR, generando la furia del entrenador Alfredo Berti y de varios jugadores.
La acción ocurrió en el tramo final del primer tiempo, cuando el partido ya estaba abierto y la tensión se hizo sentir en el campo de juego.
El impacto sobre el tobillo de Fernández motivó reclamos inmediatos por una sanción disciplinaria mayor, incluso con el debate sobre una posible tarjeta roja, aunque el juez principal decidió no amonestar ni expulsar y la cabina tecnológica no convocó a revisión.
La bronca de Alfredo Berti y los reclamos de Independiente Rivadavia tras la jugada sin revisión del VAR
La falta de tarjeta y la ausencia de un llamado del VAR provocaron una fuerte reacción en el banco visitante, con Alfredo Berti protestando con vehemencia y varios futbolistas de Independiente Rivadavia manifestando su malestar por el criterio aplicado en la jugada.
Con Boca Juniors en ventaja 1-0 y Fernández dolorido tras el planchazo de Leandro Lozano, la jugada quedó marcada como uno de los focos de polémica de la primera parte por el impacto físico de la infracción y la falta de revisión en un momento determinante del cruce.
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