Dolor súbito y salida entre lágrimas: en pleno desarrollo del encuentro, el árbitro Luis Lobo Medina debió detener las acciones al advertir que el exjugador de Huracán había quedado en cuclillas, inmóvil y con la cabeza apoyada sobre el césped. Al comprender de inmediato que no podía continuar, Alarcón se marchó de la cancha cubriéndose el rostro con su camiseta, visiblemente conmovido, y permaneció en el fondo del banco de suplentes hasta el pitazo final.