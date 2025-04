El curioso posteo de Edinson Cavani tras la derrota con River que molestó a los hinchas de Boca

El delantero uruguayo, que no fue convocado para el partido en el estadio Monumental debido a una lesión, subió un video en su cuenta de X (ex Twitter) en el que promovió una campaña de concientización sobre la vacunación en las Américas: “Las vacunas son salud. Por eso apoyo la 23° Semana de Vacunación en las Américas de la @opsoms. Porque confío en los que saben y nos cuidan. ‘Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos’”, escribió el exfutbolista del Paris Saint-Germain. Si bien el mensaje tenía un objetivo solidario, su publicación no cayó nada bien entre los hinchas de Boca, que esperaban otro tipo de actitud tras la dolorosa caída ante el eterno rival.