El duro testimonio de Miguel Ángel Lemme sobre Carlos Bilardo: "Ya no reconoce a nadie"

Con la voz quebrada, el ex ayudante de campo reconoció que, aunque en algún momento pensó en dejar de ir cuando Bilardo dejara de reconocerlo, el vínculo emocional pudo más: "Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar".

image.png

La relación entre Lemme y Bilardo comenzó en Estudiantes de La Plata, cuando compartieron plantel en el equipo campeón del Metropolitano 1982. Luego, trabajaron juntos en el Sevilla de España (1992/93) y volvieron a compartir equipo en el Pincha en 2003/04. Desde entonces, el vínculo se transformó en un lazo inquebrantable.

"Siempre voy a estar al lado. Él tuvo 200.000 personas cerca y siempre me buscó a mí. Fue una conexión en aquel año ‘82 que dura hasta ahora. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí", remarcó.

image.png

Lemme confesó que hoy sus visitas son más espaciadas, por la dureza emocional que representa ver así a quien fuera su amigo y mentor: "Antes iba de lunes a viernes, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal. Voy, tomo un café, le hablo… Siempre que llego, le canto: 'es el equipo del Narigón'. Lo beso y lo abrazo".

En ese marco, compartió una de las últimas escenas que lo marcaron profundamente: "El sábado le pregunté cómo estaba. Estaba durmiendo y de repente me pregunta: '¿qué hacemos acá?'. Y yo le digo: '¿dónde querés estar? ¿donde estábamos antes?' y él me contesta: 'sí, sí'. Ahí exploté. Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal".

Carlos Bilardo, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, sufre una enfermedad neurodegenerativa desde hace varios años. Alejado del foco público, permanece rodeado por su familia y sus seres queridos, que lo acompañan con el mismo compromiso que él mostró durante toda su vida.