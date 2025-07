El ex ayudante de Russo lanzó una crítica sin filtros: "Que deje de joder y disfrute a los nietos"

Gottardi, que acompañó a Russo desde sus comienzos en Lanús en 1989 hasta su etapa en Millonarios de Colombia, fue claro al señalar que ve a su ex compañero “avejentado” y “golpeado” por la situación. Aun así, no cree que vaya a renunciar por decisión propia: “Miguel va a seguir en Boca hasta con un pulmotor. No se va a ir solo. Si deja el club, será porque lo charló con Riquelme y seguramente agarrará otro equipo después”.

En sus declaraciones, realizadas en diálogo con Doble Amarilla, el ex ayudante no ocultó su preocupación por el desgaste que sufre Russo y confesó que le sugeriría dar un paso al costado: “Le diría que se deje de hinchar las pelotas, que disfrute de sus nietos, de la vida. Ya hizo demasiado”. Lejos de la corrección política, sus palabras retratan la tensión emocional que genera el mal momento que vive el Xeneize.

A pesar de todo, valoró el amor del DT por el club: “Ama el mundo Boca, le encanta estar en Boca. Se hace cargo de todo lo que pasa. Pero la bola de nieve se agranda y ya no depende solo de él”. También apuntó a que el desgaste es colectivo y que no hay un único responsable por el presente del equipo, que no logra encontrar el rumbo.

Por último, se refirió al confuso episodio que involucró a Miguel Merentiel, quien fue reemplazado en el entretiempo de un partido sin que mediara una explicación clara: “Cuando Miguel entra al vestuario, espera unos minutos y recién ahí habla. Para mí, el cambio no fue decidido en ese momento. Algo pasó entre que salieron del vestuario y volvieron al campo”.

Las palabras de Gottardi retratan con crudeza el clima interno que atraviesa Boca. Entre la presión de los hinchas, la impaciencia dirigencial y la falta de resultados, el futuro de Russo se vuelve cada vez más incierto.