Beto Márcico salió al cruce y defendió a Russo: "La culpa es exclusivamente de los jugadores"

Más allá de las críticas, se mostró esperanzado en que Russo pueda revertir la situación. “Sigo creyendo que es el técnico indicado para este momento. Lo conozco y estoy convencido de que puede darlo vuelta. Tiene 15 días por delante antes del partido con Racing, y creo que en ese tiempo algo va a pasar en Boca”, afirmó con tono optimista.

russo

De cara al próximo compromiso ante la Academia, el Beto reconoció la complejidad del desafío: “Racing es un equipo grande y viene jugando bien. Será un rival complicado, pero confío en que Russo encontrará un equipo distinto para ese partido”.

En otro tramo de la entrevista, analizó el impacto de las recientes incorporaciones, en especial la situación de Alan Velasco. “A Velasco le pesa lo que se pagó por él y todavía no pudo demostrar que puede vestir la camiseta de Boca. Pero cuando agarre confianza, va a ser el primer socio de Paredes”, opinó.

Sin embargo, también se mostró preocupado por el rendimiento de Leandro Paredes, quien llegó con la expectativa de convertirse en el eje del equipo. “Cuando vino, todos pensaban que iba a levantar al plantel. Pero la realidad es que el equipo lo está desmejorando a él”, aseguró con crudeza.

boca

Para cerrar, el referente boquense trajo a colación su experiencia como futbolista para reflexionar sobre el rol de los jugadores relegados. “Hoy los jugadores priorizan otras cosas. A mí me tocó ser suplente de Maradona y pedí irme. Fabra tuvo opciones, pero no se fue. A veces hay que dar un paso al costado si no estás en consideración”, expresó.

Las palabras del Beto suman una nueva voz al debate sobre el futuro del club de la Ribera y refuerzan la banca para Russo en un contexto donde muchos lo cuestionan. Pero también reflejan una visión clara: para salir del pozo, los que están en la cancha son los primeros que deben responder.